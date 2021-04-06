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مقتل 100 على الأقل في اشتباكات على الحدود بين منطقتين في إثيوبيا
تاريخ النشر: 06 أبريل 2021 17:09 GMT
تاريخ التحديث: 06 أبريل 2021 17:45 GMT

مقتل 100 على الأقل في اشتباكات على الحدود بين منطقتين في إثيوبيا

قال مسؤول إقليمي، اليوم الثلاثاء، إن اشتباكات على الحدود بين منطقة عفار والمنطقة الصومالية في إثيوبيا أسفرت عن مقتل 100 على الأقل، في أحدث تفجر للعنف قبل

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المصدر: رويترز

قال مسؤول إقليمي، اليوم الثلاثاء، إن اشتباكات على الحدود بين منطقة عفار والمنطقة الصومالية في إثيوبيا أسفرت عن مقتل 100 على الأقل، في أحدث تفجر للعنف قبل انتخابات عامة مقررة في يونيو حزيران المقبل.

وقال أحمد حميد، نائب مفوض الشرطة في منطقة عفار لـ“رويترز“: إن ”حوالي مئة مدني قُتلوا في الاشتباكات التي اندلعت يوم الجمعة واستمرت حتى اليوم الثلاثاء“. وألقى باللوم في العنف على هجوم شنته قوات المنطقة الصومالية.

وذكر علي بيديل، وهو متحدث باسم المنطقة الصومالية، أن 25 شخصا قُتلوا يوم الجمعة، كما قُتل ”عدد غير معروف من المدنيين“، في هجوم لاحق شنته القوات نفسها اليوم الثلاثاء. ولم يرد على طلبات للتعليق على بيان حميد.

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