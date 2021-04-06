الخارجية التركية تستدعي السفير الصيني بسبب ملف الإيغور

قال مصدر في وزارة الخارجية التركية إن الوزارة استدعت السفير الصيني، اليوم الثلاثاء؛ بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ترد على ساسة أتراك معارضين انتقدوا معاملة الصين لأقلية الإيغور المسلمة.

وكتبت السفارة الصينية على تويتر، ردا على ميرال أكشينار زعيمة حزب الخير التركي المعارض، ومنصور ياواس رئيس بلدية أنقرة وعضو حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد: ”إقليم شينغيانغ الذي يتمتع فيه الإيغور بحكم ذاتي جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية“.

وأضافت السفارة: ”الجانب الصيني يعارض بشدة أي شخص صاحب سلطة يتحدى بأي شكل سيادة الصين وسلامة أراضيها، ويندد بذلك بشدة، يحتفظ الجانب الصيني بحقه المشروع في الرد“.