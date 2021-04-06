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الخارجية التركية تستدعي السفير الصيني بسبب ملف الإيغور
تاريخ النشر: 06 أبريل 2021 17:35 GMT
تاريخ التحديث: 06 أبريل 2021 17:40 GMT

الخارجية التركية تستدعي السفير الصيني بسبب ملف الإيغور

قال مصدر في وزارة الخارجية التركية إن الوزارة استدعت السفير الصيني، اليوم الثلاثاء؛ بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ترد على ساسة أتراك معارضين انتقدوا

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المصدر: رويترز

قال مصدر في وزارة الخارجية التركية إن الوزارة استدعت السفير الصيني، اليوم الثلاثاء؛ بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ترد على ساسة أتراك معارضين انتقدوا معاملة الصين لأقلية الإيغور المسلمة.

وكتبت السفارة الصينية على تويتر، ردا على ميرال أكشينار زعيمة حزب الخير التركي المعارض، ومنصور ياواس رئيس بلدية أنقرة وعضو حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد: ”إقليم شينغيانغ الذي يتمتع فيه الإيغور بحكم ذاتي جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية“.

وأضافت السفارة: ”الجانب الصيني يعارض بشدة أي شخص صاحب سلطة يتحدى بأي شكل سيادة الصين وسلامة أراضيها، ويندد بذلك بشدة، يحتفظ الجانب الصيني بحقه المشروع في الرد“.

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