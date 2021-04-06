دبلوماسي روسي يصف الاجتماع الأول بشأن الملف النووي الإيراني بـأنه "مثمر"

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف أن المحادثات الأولى الرامية لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم بين الدول الكبرى وإيران، التي انطلقت اليوم الثلاثاء في فيينا، ”مثمرة“، وذلك عقب اجتماع للجنة المشتركة.

وجاء في تغريدة لأوليانوف عبر موقع ”التويتر“، أن ”إعادة تفعيل“ الاتفاق المبرم في العام 2015 في فيينا، الذي تعرّض لخروق كثيرة بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في العام 2018، ”لن تكون أمرًا فوريًا، الأمر يتطلّب وقتًا“، مضيفًا أن ”الأهم، هو أن العمل الفعلي للوصول إلى هذا الهدف قد بدأ“.