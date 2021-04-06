السجن المؤبد لمتواطئين مع انتحاري قتل 12 سائحا ألمانيا في تركيا‎

أصدرت محكمة تركية، اليوم الثلاثاء، أحكاما بالسجن مدى الحياة، على 4 من المتواطئين مع منفذ تفجير انتحاري قتل فيه 12 سائحا ألمانيا في إسطنبول، في كانون الثاني/يناير 2016، كما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأدانت محكمة في إسطنبول الرجال الأربعة بعدة تهم، بما يشمل محاولة قلب النظام الدستوري والتآمر للقتل.

وكانت محكمة أولى أدانت سابقا ثلاثة متواطئين مفترضين في العام 2018، لكن محكمة استئناف ألغت الحكم، معتبرة أنه كان ينبغي إبلاغ عائلات الضحايا في ألمانيا والنرويج بالمحاكمة، واعتبرت أن بعض الأحكام الصادرة غير كافية.

وفي 12 كانون الثاني/يناير 2016، فجر انتحاري نفسه في قلب المدينة التاريخي في منطقة السلطان أحمد وسط مجموعة من السياح الألمان، على بعد مئات الأمتار من آيا صوفيا والمسجد الأزرق، وهما اثنان من المعالم يزورهما أكبر عدد من السياح في إسطنبول، وقتل 12 منهم.

وأعلنت السلطات التركية آنذاك، أن الانتحاري سوري في الثامنة والعشرين من العمر، وعضو في تنظيم داعش الذي لم يعلن رسميا مسؤوليته عن الهجوم.

وتمت تبرئة 18 مشبوها آخر كانوا ملاحقين في إطار المحاكمة.

وهذا الاعتداء كان الأول ضمن سلسلة هجمات أخرى وقعت العام 2016، في تركيا التي شهدت أيضا في السنة نفسها محاولة انقلاب فاشلة.