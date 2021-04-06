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إيطاليا تحث الحكومة الليبية على الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار‎
تاريخ النشر: 06 أبريل 2021 11:24 GMT
تاريخ التحديث: 06 أبريل 2021 11:40 GMT

إيطاليا تحث الحكومة الليبية على الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار‎

حث رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي الحكومة الليبية اليوم الثلاثاء، على ضمان تنفيذ وقف إطلاق النار في البلاد والالتزام الصارم به. وقال دراجي في تصريحات صحفية

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المصدر: رويترز
حث رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي الحكومة الليبية اليوم الثلاثاء، على ضمان تنفيذ وقف إطلاق النار في البلاد والالتزام الصارم به.

وقال دراجي في تصريحات صحفية وهو يقف إلى جانب رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، إن الزعيمين تحدثا عن الهجرة والتعاون الاقتصادي بين البلدين اللذين تربطهما أواصر تاريخية قوية.

وأضاف دراجي في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه في فبراير/ شباط الماضي، ”الشرط المسبق لأن تكون ليبيا قادرة على المضي قدما بشجاعة وحسم هو أن يستمر الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار“.

وتولت حكومة الدبيبة المدعومة من الأمم المتحدة السلطة الشهر الماضي، بتفويض لتحسين الخدمات والاستعداد لانتخابات عامة في ديسمبر/ كانون الأول.

ويمزق العنف والانقسامات ليبيا منذ عشرة أعوام عندما أطاحت انتفاضة مدعومة من حلف شمال الأطلسي بحكم معمر القذافي عام 2011، وانقسمت البلاد بين فصيلين أحدهما في الغرب والآخر في الشرق في 2014.

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