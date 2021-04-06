لابيد يصفه بـ"وصمة عار".. تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية يثير انتقادات المعارضة

أثار تكليف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، لزعيم حزب ”الليكود“ بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، انتقادات واسعة من جانب الكتلة المعارضة، التي اعتبرت قرار التكليف ”وصمة عار في تاريخ البلاد“.

وقال زعيم حزب ”هناك مستقبل“ الليبرالي، يائير لابيد، وصيف الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، الذي كان يطمح أن يشكل الحكومة الـ36 في تاريخ البلاد، عبر حسابه على موقع ”تويتر“ الثلاثاء، إن ”الرئيس الإسرائيلي قام بدوره ولم يكن أمامه خيار آخر، لكن تكليف نتنياهو يعد بمثابة وصمة عار مخزية على جبين إسرائيل، وعلينا كدولة تطبق القانون“.

ونقلت صحيفة ”إسرائيل اليوم“، عن النائب عيساوي فريج من حزب ”ميرتس“، تشديده على ”ضرورة قيام لابيد بتشكيل طاقم مفاوضات للعمل على وقف محاولات نتنياهو لحشد منشقين عن الأحزاب الأخرى لصالح تشكيل حكومته“.

كما دعاه إلى ”ضرورة تشكيل ائتلاف بديل يمكنه تغيير سلطة نتنياهو“، مشيرا إلى أن ”تكليف نتنياهو أولا بتشكيل الحكومة يحتم على الجميع التحلي بالصبر، وفي الوقت نفسه بالإصرار على العمل من أجل إقامة حكومة تغيير“.

في المقابل، أثنت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف على قرار ريفلين، وقالت إنه ”اتخذ القرار الديمقراطي المناسب“.

وأضافت عبر حسابها على تويتر، أن ”تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة قرار ديمقراطي لتشكيل حكومة مستقرة يمكنها مواجهة التحديات القومية التي تواجهها البلاد“.

وعقب مشاورات أجراها الرئيس الإسرائيلي، أمس الإثنين، مع رؤساء الأحزاب الممثلة بالكنيست الـ 24، أعلن أنه ”يعهد إلى نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة“، مع أن تصريحاته السابقة التي تحدثت عن معايير جديدة وتغيير قواعد اللعبة خلال الاختيار ألقت ببعض الشكوك على إمكانية تكليف نتنياهو أولا بهذه المهمة.

وأوصى 52 نائبا بأن يشكل نتنياهو الحكومة، وهم نواب حزب ”الليكود“ البالغ عددهم 30 نائبا، فضلا عن نواب أحزاب ”شاس“ الحريدي الشرقي، ونظيره الأشكنازي ”يهدوت هاتوراه“، وهما حزبان متشددان دينيا، بالإضافة إلى قائمة ”الصهيونية الدينية“ اليمينية المتطرفة، والتي كان لنتنياهو دور كبير في تشكيلها.

وأوصى 45 نائبا لصالح لابيد، وهم نواب حزبه ”هناك مستقبل“ البالغ عددهم 17 نائبا، إضافة إلى حزب ”أزرق أبيض“، و“إسرائيل بيتنا“، و“العمل“، وميرتس“، فيما صوت نواب ”يمينا“ السبعة لصالح زعيم القائمة نفتالي بينيت، ولم يصوت نواب ”أمل جديد“ بزعامة جدعون ساعار، و“القائمة العربية المشتركة“ بزعامة أيمن عودة، و“القائمة العربية الموحدة“ بزعامة منصور عباس لصالح أي من المرشحين.