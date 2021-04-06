أوكرانيا تدعو لتسريع انضمامها إلى الناتو.. وروسيا تحذر: خطوة ستفاقم النزاع

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، حلف شمال الأطلسي إلى المصادقة على خطة العمل من أجل انضمام أوكرانيا إلى ”الناتو“ بهدف توجيه ”إشارة فعلية“ إلى روسيا، التي اعتبرت أن خطوة كهذه ستفاقم النزاع.

وقال زيلينسكي في تغريدة موجهة إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، بعد اتصال هاتفي بينهما: ”الناتو هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في دونباس“ المنطقة الواقعة في شرق البلاد والتي تشهد نزاعا مع الانفصاليين الموالين لروسيا.

واتهمت كييف موسكو الأسبوع الماضي، بحشد آلاف العسكريين عند حدودها الشمالية والشرقية وكذلك في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.

يأتي تعزيز الوجود الروسي في إطار تصاعد الاشتباكات المسلحة على طول خط الجبهة بين القوات الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق البلاد.

واعتبر الكرملين، الثلاثاء، أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي سيؤدي إلى تفاقم النزاع بين الانفصاليين الموالين لروسيا والقوات الأوكرانية، وذلك بعد دقائق على دعوة الرئيس الأوكراني إلى تسريع عملية ضم بلاده.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أمام الصحافيين: ”نشك كثيرا في أن ذلك يمكن أن يساعد أوكرانيا على حل مشكلتها الداخلية. من وجهة نظرنا هذا الأمر سيفاقم الوضع“.