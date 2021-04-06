قبيل اجتماع فيينا.. إيران تبدأ اختبار جهاز حديث للطرد المركزي من جيل IR9

بدأت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، الثلاثاء، مرحلة الاختبار الميكانيكي لأجهزة طرد مركزي متطورة، وذلك قبيل اجتماع فيينا الذي يُعقد اليوم بين إيران ومجموعة 4+1 بشأن إعادة إحياء العمل بالاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي: ”لقد بدأنا مرحلة الاختبار الميكانيكي لأجهزة طرد مركزي متطورة من طراز IR9 صنعت محلياً“.

وأضاف كمالوندي أن ”أحد أوجه التقدم في مجال التخصيب هو بداية الاختبار الميكانيكي لجهاز الطرد المركزي IR-9، الذي يحتوي 50 سو (وهي وحدة قياس طاقة وقدرة التخصيب)“، مبينا أن ”هذه الآلة هي واحد من أهم أجهزة الطرد المركزي المصنعة تماما في إيران، والتي تعمل بأساليب قياسية جديدة“.

وأشار كمالوندي في مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، إلى أنه سيتم يوم الخميس المقبل بمناسبة يوم الصناعة النووية الكشف عن 133 إنجازاً في الصناعة النووية بحضور الرئيس حسن روحاني ورئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي.

وفي كانون الأول/ديسمبر العام الماضي، بدأت طهران بتطبيق قانون الإجراء الاستراتيجي لقانون إلغاء العقوبات في إيران، ما يعني تكثيف الأنشطة النووية لتحقيق رفع العقوبات ضد البلاد.

وفي 4 كانون الثاني/يناير الماضي، بدأت منظمة الطاقة الذرية برفع مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% عبر استخدام أجهزة الطرد المركزي، والحد من وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمواقع النووية الإيرانية.

ومنحت طهران الدول الموقعة على الاتفاق النووي ثلاثة أشهر لرفع العقوبات لإعادة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى بعض المنشآت النووية.