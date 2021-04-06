إيران تعتبر اجتماع فيينا بداية إحياء العمل بالاتفاق النووي

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إن بلاده ليست متفائلة أو متشائمة من نتائج المحادثات التي ستنطلق اليوم في العاصمة النمساوية فيينا بشأن الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 4+1، مؤكدا أن اجتماع فيينا هو بداية برنامج لإحياء العمل بالاتفاق النووي.

وأوضح ربيعي، في مؤتمر صحفي، أنه ”لن تجرى محادثات بين ممثلي إيران والولايات المتحدة في فيينا“، مضيفا: ”لسنا متفائلين أو متشائمين بشأن نتيجة اجتماع اليوم في فيينا، لكننا على ثقة من أننا نسير على الطريق الصحيح“.

🎥 سخنگوی دولت: 🔹هیچ مذاکره‌ای میان نمایندگان ایران و آمریکا در وین شکل نخواهد گرفت. pic.twitter.com/DzAl37ADXF — پايگاه خبری انتخاب (@Entekhab_News) April 6, 2021

ودعا ربيعي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الامتثال للقانون بطريقة تعالج حالات انعدام الأمن والمشاكل التي خلقتها الانتهاكات الأمريكية السابقة في المنطقة، وفق تعبيره، مؤكدا أنه ”لا بد لواشنطن من العودة إلى الاتفاق النووي قبل طرح أي مقترح للتفاوض مع طهران“.

وكشف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أن طهران تلقت عدة مقترحات بشأن رفع العقوبات الأمريكية عبر مجموعة 4+1، معتبرا أن ”اجتماع فيينا فرصة للطرفين لتبادل وجهات النظر حول عودة الاتفاق النووي“.

🎥سخنگوی دولت در نشست خبری: نشست وین که امروز انجام می‌شود، فرصتی برای تبادل نظرات تمامی طرف ها درباره نحوه و زمانبدی بازگشت به برجام است pic.twitter.com/8gA30XAlZd — پاد (@PadDolat) April 6, 2021

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في عام 2018 وقامت بفرض عقوبات صارمة على طهران، فيما أقدمت الأخيرة على خفض التزاماتها النووية عبر رفع مستوى تخصيب اليورانيوم، والحد من وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمواقع النووية الإيرانية.

ووصل مساء الاثنين كبير المفاوضين الإيرانيين نائب وزير الخارجية عباس عراقجي إلى فيينا للمشاركة في اجتماع أطراف الاتفاق النووي، وأكد عراقجي عدم وجود ضرورة لإجراء مفاوضات مع أمريكا في فيينا في سبيل عودتها إلى الاتفاق النووي.

فيما قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أمس، إن المبعوث الخاص بشأن إيران روب مالي سيرأس وفدنا إلى محادثات فيينا، مضيفا ”لا نتوقع عقد محادثات مباشرة مع إيران ولكننا منفتحون على ذلك“.

ولفت برايس إلى أن ”واشنطن لا تريد وضع إطار زمني للتوصل لاتفاق مع إيران، وننسق بشكل وثيق مع حلفائنا الأوروبيين“، مستبعدا حدوث انفراجة مبكرة أو فورية في محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي المبرم عام 2015.