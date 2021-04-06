احتدام الصراع على تشكيل الحكومة الإسرائيلية.. والرئيس يحسم اليوم

انتهت جولة التوصيات التي أجرتها الأحزاب الإسرائيلية الفائزة بانتخابات الكنيست الـ 24، يوم أمس الاثنين، ولم يتم اتخاذ قرار بعد، حيث حاز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكبر عدد من الموصين يوم أمس، بواقع 52 مقعدا، ولكن إذا توصل رئيس حزب ”يوجد مستقبل“ يائير لابيد، ورئيس حزب ”يمينا“ اليميني نفتالي بينت في النهاية إلى اتفاق، فمن المتوقع حدوث تغيير في التوصيات، ما قد يعطي لابيد نقطة الانطلاق.

وبحسب صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، أعلن الرئيس رؤوفين ريفلين الليلة الماضية رسميا، أنه سيعلن قراره اليوم، بخصوص هوية الشخص الذي سيكلفه بمهمة تشكيل الحكومة، وإذا لم يلجأ قادة المعسكر المناوئ لنتنياهو أو ”كتلة التغيير“، لابيد وبينت ورئيس حزب ”أمل جديد“ جدعون ساعر، إليه ويطلبون منه تغيير توصياتهم، فيبدو أنه سيمنح نتنياهو اليوم التفويض بتشكيل الحكومة أولاً.

وكان بيان صادر عن مقر الرئاسة الإسرائيلية، قد ذكر في بداية جولة المشاوارات تصريحات لريفلين قال فيها: إن ”الاعتبار الرئيسي الذي سيوجهني هو فرض مهمة تشكيل الحكومة على عضو كنيست صاحب أعلى فرص تشكيل حكومة تفوز بثقة الكنيست الجديد. هكذا تصرف جميع الرؤساء الإسرائيليين، وهذا ما قمت به في جميع الانتخابات السابقة“.

وبالإضافة إلى ذلك، أوضح البيان أنه بمجرد أن يفرض الرئيس مهمة تشكيل الحكومة على عضو الكنيست المنتخب، سيكون أمامه 28 يوما لتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل، وفقا للقانون الأساسي للحكومة. وفي حالة الحاجة إلى تمديد العملية، يتمتع الرئيس بسلطة منح تمديد تصل إلى 14 يوما إضافيا، بموجب القانون.

وفي الوقت الحالي، فإن الطريق أصبحت أكثر تعقيدا، ولكن من الممكن تشكيل حكومة بالتناوب برئاسة بينت أولاً، مع معارضي نتنياهو، حيث قال لابيد في تصريح لوسائل الإعلام الليلة الماضية، إنه ”اقترح على بينت تشكيل اتفاق وطني“ مضيفا أن ”الدولة بحاجة إلى مثل هذه الحكومة، وسنعرف كيفية سد الفجوات“.

وتعهد بينت مؤخرا بالعمل على منع الذهاب لإجراء انتخابات خامسة. ومن المرجح أن يعمل على منع المزيد من تشتيت الكنيست. ومن المتوقع أن يلتقي بينت ولابيد، اللذان تحدثا لمدة ساعتين ونصف ساعة عشية العطلة، مرة أخرى قريبا، في محاولة لاتخاذ قرار بشأن آلية لتشكيل حكومة بالتناوب بينهما، حكومة ستسمح أيضا لبينت بالحكم، على الرغم من أن لدى حزبه 7 مقاعد فقط في الكنيست.

وكانت أحزاب الليكود (30 مقعدا)، و“شاس“ (9 مقاعد) و ”يهدوت هتوراة“ (7 مقاعد) الدينيين، و“الصهيونية الدينية“ المتطرف (6 مقاعد)، قد أوصت بنتنياهو لتشكيل الحكومة بإجمالي 52 مرشحا، في حين أوصى لابيد بحزبه (17 مقعدا)، بالإضافة إلى حزب ”أزرق أبيض“ (8 مقاعد) و“العمل“ (7 مقاعد) و“إسرائيل بيتنا“ (7 مقاعد) و“ميرتس“ (6 مقاعد)، بواقع 45 مرشحا.

في حين أوصى حزب ”يمينا“ (7 مقاعد) برئيس الحزب نفتالي بينت، ولم توصِ أحزاب ”أمل جديد“ برئاسة جدعون ساعر (7 مقاعد)، والقائمة العربية المشتركة (6 مقاعد)، والقائمة العربية الموحدة- الجناح الإسلامي، برئاسة منصور عباس، بأي مرشح.

في غضون ذلك، يبدأ الكنيست الـ 24 أعماله اليوم الثلاثاء، وقد يكون مشروع القانون الأول ذا أهمية خاصة، في ظل التشابك السياسي والخوف من إجراء انتخابات خامسة، حيث علم موقع ”واللا“ العبري، ن رئيس حزب ”إسرائيل بيتنا“، أفيغدور ليبرمان، يروج لمشروع قانون سيتم طرحه في الكنيست اليوم ظهرا، يتم بموجبه منع عضو الكنيست المتهم بقضايا فساد بالترشح لرئاسة الحكومة، ويأتي هذا كجزء من مجموعة مقترحات حول القضايا المدنية الليبرالية التي روج لها حزب ”إسرائيل بيتنا“ إبان حملته الانتخابية للكنيست الجديد.