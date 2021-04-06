بعد هجوم مسلح.. فرار 1800 معتقل من سجن في نيجيريا (فيديو)

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الثلاثاء أن أكثر من 1800 نزيل فروا من سجن في نيجيريا بعد هجوم مسلحين كانوا يحملون قذائف صاروخية وبنادق آلية ومتفجرات وبنادق.

وقالت ”بي.بي.سي“ إن المهاجمين استخدموا العبوات الناسفة لتفجير المبنى الإداري للسجن الواقع في بلدة أويري بجنوب شرق نيجيريا ودخلوا ساحته.

وأكدت سلطة السجون في نيجيريا لـ“بي.بي.سي“ أن 1844 نزيلا فروا بعد الهجوم الذي وقع في وقت مبكر من صباح أمس الاثنين.

وأفادت ”بي.بي.سي“ بأن الشرطة النيجيرية حمّلت جماعة انفصالية محظورة، تسمى ”السكان الأصليون في بيافرا“، مسؤولية الهجوم.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الجماعة نفت ضلوعها في الحادث.

وأشارت ”بي.بي.سي“ إلى أن عددا من مراكز الشرطة تعرضت لهجمات في جنوب شرق نيجيريا منذ يناير كانون الثاني وسُرقت كميات كبيرة من الذخيرة. وأضافت أنه لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجمات.