الرئيس الإسرائيلي ينهي مشاورات تشكيل الحكومة الإسرائيلية

انتهت مشاورات تشكيل الحكومة الإسرائيلية التي أجراها الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مع الأحزاب الإسرائيلية لاختيار من سيتم تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، وسط انقسام بين معسكري اليمين واليسار في إسرائيل.

وحصد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو توصية 52 عضو كنيست لتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، متفوقاً على نظيره يائير لابيد، وذلك بعد انتهاء المشاورات التي أجراها الرئيس الإسرائيلي.

وبحسب الإعلام الاسرائيلي، فقد حصد رئيس حزب ”يوجد مستقبل“ يائير لبيد على توصية 45 عضو كنيست، في حين حصل بينيت على توصية أعضاء حزبه ”يمينا“، الممثل بـ7 أعضاء كنيست.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية ”مكان“ أن القائمة المشتركة بقيادة منصور عباس قررت عدم دعم أي من المرشحين لتشكيل حكومة، وشاركها القرار حزب ”أمل جديد“ برئاسة جدعون ساعر.

وأشارت القناة العبرية إلى أن الرئيس الإسرائيلي رفض الاستجابة لطلب حزب ”أمل جديد“ للتوسط بين يائير لابيد ونفتالي بينت لتشكيل حكومة بديلة، موضحاً ”أنه لا يتدخل بالشؤون الحزبية“.

وأوصى رئيس حزب ”إسرائيل بيتنا“ أفيغدور ليبرمان رئيس الدولة بتكليف رئيس حزب ”ييش عتيد“ يائير لابيد بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة.

ووفقا للقناة الإسرائيلية قال ليبرمان: ”إن الحل للعقدة السياسية الراهنة هو رحيل بنيامين نتنياهو عن الساحة السياسية كليا، وإفساح المجال أمام شخصية أخرى في الليكود لتتولى رئاسة الحكومة“.

وبعد انتهاء المشاورات، أكد رئيس ”يوجد مستقبل“ يائير لابيد ضرورة إسقاط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قائلاً: “ إن الأخير لا يمكنه البقاء في منصبه“.

الجدير بالذكر أن الرئيس الإسرائيلي رؤوين ريفلين سيعلن، الثلاثاء، عن عضو الكنيست الذي سيكلف بتشكيل الحكومة، لكنه ربما يحاول تمديد فترة المشاورات في محاولة لتخطي أزمة تشكيل الحكومة، أو من الممكن، وبحسب القانون، أن يعلن عدم قدرة أحد على تشكيل الحكومة.

وفي حال فشلت الأحزاب بتشكيل الحكومة المقبلة، ولم يحصل أحد النواب على أغلبية برلمانية من 61 عضوًا، فعندئذ يعلن عن حل الكنيست، وتتوجه إسرائيل لإجراء انتخابات هي الخامسة في غضون عامين.