روسيا: لدينا اتصالات على مستوى عال مع أمريكا حول أوكرانيا‎

قالت روسيا، اليوم الاثنين، إنها تجري اتصالات على مستوى عال مع الولايات المتحدة بشأن التوتر حول أوكرانيا، رافضة المخاوف من حشود عسكرية روسية، لكنها تعهدت بالرد على العقوبات الجديدة بسبب أوكرانيا.

وفي أول اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، يوم الجمعة، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن دعم بلاده الذي ”لا يتزعزع“ لأوكرانيا، بعد أن عبرت دول غربية وحلف شمال الأطلسي عن القلق بسبب تحركات للقوات الروسية قرب أوكرانيا.

وهناك زيادة في العنف في الآونة الأخيرة في منطقة دونباس شرق أوكرانيا، حيث قاتلت قوات كييف قوات تمرد موالية لروسيا في صراع تقول كييف إنه أودى بحياة 14 ألف شخص منذ عام 2014.

ونقلت وكالة ”إنترفاكس“ للأنباء قول سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي: ”نحن على اتصال بالأمريكيين، هذا يحدث على مستوى عال“.

وقال إن موسكو رفضت المخاوف التي أثارتها الولايات المتحدة حول الوضع باعتبارها ”لا أساس لها“، متهما أوكرانيا بالتقاعس عن تطبيق الاتفاقيات الخاصة بالمنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة طلبت من موسكو تفسير ”الاستفزازات“ على الحدود مع أوكرانيا، وذلك وسط حشود عسكرية روسية.

وقال نيد برايس، المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي: إن ”الولايات المتحدة ستشعر بالقلق إزاء أي جهد تبذله موسكو لتخويف أوكرانيا، سواء كان ذلك في الأراضي الروسية أو في الأراضي الأوكرانية“.