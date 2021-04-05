أردوغان: بيان الأميرالات المتقاعدين يعني انقلابا ضمنيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بيانا أصدره أميرالات متقاعدون دعما لاتفاقية مونترو البحرية يتجاوز حرية التعبير وأنه انقلاب ضمني، رغم أنه أضاف أنه ملتزم بالمعاهدة.

واعتقلت تركيا اليوم الإثنين عشرة أميرالات متقاعدين، وقعوا على بيان يؤكد أهمية الاتفاقية البحرية الموقعة منذ 85 عاما، والتي تحكم استخدام مضيقي البوسفور والدردنيل، واتهمتهم بالتآمر على النظام الدستوري.

وقال مسؤولون إن البيان، الذي وقع عليه أكثر من مئة من كبار ضباط البحرية السابقين، يمثل تحديا مباشرا للحكومة المدنية ويستحضر ذكرى تدخلات الجيش السابقة.