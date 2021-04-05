نتنياهو يصف محاكمته بمحاولة "الانقلاب" على السلطة

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جلسة محاكمته التي عقدت في مدينة القدس، بأنها ”محاولة للانقلاب على السلطة“.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي: إنهم ”يحاولون الإطاحة برئيس وزراء قوي من اليمين، هذا ما تبدو عليه محاولة الانقلاب، بهذه الطرق غير السوية يتم الاحتيال على دولة بأكملها“.

وأضاف ”كانت الإجراءات ضدي استخدامًا غير لائق لسلطة مكتب المدعي العام“، مشيرا إلى ”أنهم لم يحققوا في مخالفة أو يبحثوا عن مخالفة، لقد بحثوا عن رجل ووجدوني“.

وأشار نتنياهو إلى أن النيابة العامة منحازة سياسيا، قائلا: ”هناك محاولات للإطاحة برئيس وزراء يميني قوي“. وتابع ”النيابة العامة عملت من أجل عدم وصولنا إلى مكالمات هاتفية لاستعادتها بعد أن تم محوها“.

ومثل نتنياهو أمام المحكمة المركزية في القدس، حيث تستأنف محاكمته بتهم الفساد.

واتهمت المدعية العامة الإسرائيلية، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستخدم سلطته بشكل غير مشروع في إطار سعيه لتبادل المنفعة مع أقطاب الإعلام.