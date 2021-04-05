الزعيم الكردي المعتقل دمرداش يدعو المعارضة التركية للتوحد ضد أردوغان

دعا صلاح الدين دمرداش، الزعيم السابق لحزب موالٍ للأكراد والمسجون منذ العام 2016، المعارضة التركية إلى أن تتحد ضد تصاعد القمع والتحركات لتقسيمهم، بما في ذلك دعوى قضائية لحظر حزبه.

وبين دمرداش أن معارضي حزب ”العدالة والتنمية“ الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان وحلفاؤه القوميون يجب أن يتفقوا على مبادئ ديمقراطية مشتركة، وتشكيل تحالف الآن بدلًا من الانتظار حتى الانتخابات المقررة في 2023.

وقال ردًا على أسئلة مكتوبة من سجن أدرنة شمال غرب تركيا:“يجب على جميع الأحزاب التي تريد القتال جنبًا إلى جنب من أجل الديمقراطية أن تتحد“.

وأضاف:“تم خطفنا من منازلنا في منتصف إحدى الليالي بطريقة غير قانونية، وتحويلنا إلى رهائن سياسيين، ولهذا السبب نحن فخورون“.

وقضت محكمة تركية، الشهر الماضي، بسجن دمرداش 3 أعوام ونصف العام لإدانته بإهانة الرئيس، ومع ذلك، فإن القضية الرئيسة المرفوعة ضده مستمرة، وهو محتجز بتهم تتعلق بالإرهاب ينفيها.

وذكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن سجنه غطاء للحد من التعددية والنقاش، لكن تركيا تجاهلت دعواتها للإفراج الفوري عنه.

وتابع دمرداش:“هناك زيادة في الضغط والقمع والدمار كل يوم، لذلك، ودون انتظار انتخابات، فإن تشكيل تحالف ديمقراطي فعلي من اليوم سيكون ذا مغزى وقيمة كبيرة“.