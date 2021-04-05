تقرير: قاتل السفير الروسي كان ناشطا ضمن مؤسسة تابعة للقاعدة في تركيا

كشف موقع ”نورديك مونيتور“ السويدي، أن قاتل السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف، كان يريد الاستقالة من وظيفته كضابط في الشرطة التركية، كي ينضم إلى الجماعات الجهادية في سوريا.

وقال الموقع في تقرير نشره الأحد، إن مولود التن طاش، قاتل السفير الروسي، شارك أيضا في مظاهرة احتجاجية مناهضة لموسكو، نظمتها مؤسسة خيرية تابعة لتنظيم القاعدة، والتي اتهمتها روسيا في مجلس الأمن الدولي بإرسال أسلحة إلى الجماعات الإرهابية في سوريا.

ونقل الموقع عن وثيقة سرية خاصة بالتحقيقات في اغتيال السفير الروسي، أن أحد أصدقاء التن طاش عرض عليه السفر ضمن قافلة ”مؤسسة حقوق الإنسان والحريات والمساعدات الإنسانية“ التابعة للقاعدة، إلى حلب السورية.

وأشار صديق قاتل السفير الروسي إلى أن التن طاش كان دائم الحضور في الدروس الدينية، وأنهما تبادلا الحديث عن الجهاد في عدة مناسبات، وأنه عرض عليه السفر إلى حلب قبل 5 أيام من الجريمة، ولكن التن طاش قال له أن الإجازات يتم تنسيقها قبل الحصول عليها بشهر في الشرطة التركية، وكان هذا هو السبب الرئيس لاعتذاره عن عدم السفر إلى سوريا.



وقال الموقع السويدي: إن التن طاش شارك في المسيرة التي نظمتها المؤسسة الخيرية التابعة للقاعدة، وبعدها بأيام قدم تقريرا طبيا أشار إلى مرضه، ولكنه في نفس الوقت كان يستعد لتنفيذ جريمته باغتيال السفير الروسي الذي كان يشارك في معرض فني في العاصمة التركية إسطنبول.

وأكد التقرير أن النيابة العامة التركية رفضت استدعاء مسؤولي ”مؤسسة حقوق الإنسان والحريات والمساعدات الإنسانية“ للتحقيقات الخاصة باغتيال السفير الروسي، رغم الأدلة التي تشير إلى ارتباط القاتل بها، ورغم أن تحقيقات سابقة أجرتها أنقرة كشفت علاقة المنظمة بتهريب الأسلحة إلى جماعات إرهابية متحالفة مع القاعدة في سوريا.