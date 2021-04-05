موقع عبري يكشف معلومات جديدة عن الإسرائيلي الذي تواصل مع زوجة الأمير حمزة

كشف موقع ”واللا“ العبري في تقرير له، معلومات جديدة عن روي شيبوشينك، الإسرائيلي الذي تكشّف أمس الأحد أنه تواصل مع زوجة الأمير حمزة بن الحسين، وعرض عليها ”المساعدة“.

وبحسب الموقع، فإن شيبوشينك لديه علاقة صداقة مع الأمير حمزة، نشأت خلال إحدى زيارات روي للأردن.

وأوضح أنه ”خلال تلك الزيارة، قام صديق مشترك، للأمير حمزة وروي، بتعريفهما على بعضهما، ثم تحول الأمر إلى صداقة شخصية بينهما“.

وبحسب ”واللا“، فقد ”أرسل الأمير حمزة صباح السبت المنصرم، رسالة إلى شيبوشينك أحاطه فيها بما يجري، وعندها، اتصل شيبوشينك بزوجة الأمير حمزة وعرض عليها إرسال طائرة لنقلها وأبنائها إلى ألمانيا، حتى انتهاء الأزمة، ثم انقطع الاتصال بعد ذلك بينهما“.

وأشار الموقع العبري إلى أن روي ”بدأ حياته السياسية ناشطا في حزب كاديما، وعمل لاحقا مستشارا لشؤون النقب والجليل في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إيهود أولمرت“.

وأضاف أن روي ”على صلة برجل الأعمال الأمريكي أريك برنس، صاحب شركة بلاك ووتر الأمنية سيئة الصيت“.

وأوضح أنه ”عمل في شركة برنس قبل أن ينشئ شركته الخاصة التي زودت حكومة الولايات المتحدة وحكومات أخرى بخدمات لوجستية، كما قدم خدمات لشركة برنس التي دربت جنودا عراقيين في الأردن، بحسب تقرير ”واللا“ العبري.

وكشف الصحفي الإسرائيلي المعروف باراك رافيد، الأحد، أن الإسرائيلي روي شيبوشينك أقر بأنه تواصل مع عائلة الأمير حمزة بن الحسين، وعرض ”المساعدة“ نافيا ارتباطه بالموساد.

وكتب باراك رافيد عبر تويتر أنه ”تواصل مع روي شيبوشينك وأبلغه أنه اقترح المساعدة على الأمير حمزة وعائلته كجزء من العلاقة الشخصية، مضيفا: أنا إسرائيلي أعيش في أوروبا. لم أخدم قط في أي دور في أجهزة المخابرات الإسرائيلية. أنا صديق شخصي مقرب للأمير حمزة وخلال عطلة نهاية الأسبوع أخبرني بما حدث في الأردن واقترحت عليه إرسال زوجته وأطفاله للبقاء في منزلي“.

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قال في مؤتمر حكومي خُصص للحديث عن حملة الاعتقالات، إن ”الأجهزة الأمنية رصدت تواصل شخص له ارتباطات بأجهزة أمنية أجنبية، مع زوجة الأمير حمزة في تمام الساعة الـ3:55 مساء“.

وأوضح الصفدي أن ذلك الشخص ”عرض على بسمة حمزة وضع خدماته تحت تصرفها، وعرض عليها تأمين طائرة فورا للخروج من الأردن إلى بلد أجنبي“.

ولم يكشف الصفدي عن هوية ذلك الشخص، لكن وسائل إعلام أردنية من بينها موقع ”عمون“، نقلت عن مصدر لم تسمه أن الشخص المعني هو ”ضابط سابق في الموساد الإسرائيلي يدعى روي شيبوشينك Roy Shaposhnik ”.

ولاحقا حذف موقع عمون ومواقع أردنية أخرى الخبر.