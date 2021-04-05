المدعية العامة الإسرائيلية: نتنياهو استخدم سلطته "بشكل غير مشروع"

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

قالت المدعية العامة الإسرائيلية ليئات بن آري، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استخدم سلطته ”بشكل غير مشروع“ في إطار سعيه لتبادل المنفعة مع أقطاب الإعلام.

وأشارت المدعية العامة مع بدء المرافعات إلى أن رئيس الوزراء استخدم ”السلطة الحكومية الواسعة الموكلة إليه للحصول على منافع غير لائقة من مالكي وسائل الإعلام الرئيسية في إسرائيل من أجل تعزيز قضاياه الشخصية“.

ووصل نتنياهو، صباح اليوم، إلى المحكمة المركزية في القدس الشرقية المحتلة، حيث تستأنف محاكمته بتهم الفساد.

وسيتم الاستماع لشهود في التهم الموجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، والتي تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.