لابيد يتحدث عن تقدم بالمباحثات مع بينيت لتشكيل حكومة تغيير في إسرائيل

أكد زعيم المعارضة في إسرائيل، ورئيس حزب ”يوجد مستقبل“ يائير لابيد، وجود تقدم في المباحثات مع زعيم حزب ”يمينا“ نفتالي بينيت لتشكيل حكومة تغيير في إسرائيل، فيما تتواصل مساعي زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال لابيد بحسب ما ذكره موقع قناة ”كان“:“هناك تقدم كبير في المحادثات مع بينيت، ويمكن تشكيل حكومة معه“.

ولم يشر لابيد إلى شكل الحكومة، وطبيعة المحادثات بين الحزبين، خاصة أن بينيت يريد أن يكون رئيس وزراء الحكومة المقبلة، فيما ذكرت القناة العبرية أن حزب ”يوجد مستقبل“ سيوصي خلال لقاءاته مع الرئيس الإسرائيلي بأن يكون زعيم الحزب يائير لابيد رئيس الحكومة المقبلة.

وكرر جدعون سار زعيم حزب“أمل جديد“ وعده بعدم الجلوس في حكومة بنيامين نتنياهو، لقطع الطريق أمام تكهنات بنجاح نتنياهو في استمالة ساعر المنشق عن حزب الليكود.

واتهم ساعر، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالمسؤولية عن الوصول إلى 4 جولات من الانتخابات في إسرائيل خلال عامين، فيما تلوح الجولة الخامسة من الانتخابات في الأفق، في حال فشل جهود التوصل لحكومة جديدة.