وسط آمال بالعثور على ناجين.. غرق عبارة تقل 50 شخصًا في بنغلاديش

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

غرقت عبارة تنقل نحو 50 شخصًا، اليوم الأحد، إثر اصطدامها بمركب آخر وسط بنغلاديش، على ما ذكرته السلطات، مضيفة أن البحث جارٍ عن ناجين محتملين.

وأوضح مسؤولون أن العبارة غرقت في نهر شيتالاكسيا قرابة الساعة 18,00 بالتوقيت المحلي بعدما أبحرت من مدينة نارايانغانج الصناعية، على بعد 20 كيلومترًا من العاصمة دكا، متوجهة إلى إقليم مونشيجانغ المجاور.

وقال عنصر في الشرطة المحلية إن العبارة كانت تنقل ركابًا يرغبون بمغادرة نارايانغانج بعدما أعلنت الحكومة إغلاقًا وطنيًا لسبعة أيام، اعتبارًا من الإثنين، لمكافحة ارتفاع جديد للإصابات بكوفيد-19.

وقالت المسؤولة في الحكومة المحلية شوكلا ساركر إن فرق الإغاثة تمكنت من إنقاذ 11 شخصًا حتى الآن.

وأضافت:“لا نعرف عدد الأشخاص المفقودين بالتحديد، والغواصون في فرق الإنقاذ يعملون في المكان، وينظمون عمليات الإغاثة“.

وقال قائد الشرطة المحلية، ديباك ساها، إن عاصفة قوية هبت بعد الحادث تعرقل جهود الإنقاذ.

وغالبًا ما تسجل حوادث عبارات في بنغلاديش، الواقعة على دلتا، وتعبرها مئات الأنهر.

ويعتمد ملايين الأشخاص على العبارات في تنقلاتهم، لا سيما في المناطق الساحلية، إلا أن المراكب غالبًا ما تكون متداعية وتحمل أكثر من قدرتها الاستيعابية.

وفي حزيران/يونيو الماضي، غرقت عبارة في دكا بعدما اصطدمت بسفينة، وقضى بالحادث ما لا يقل عن 32 شخصًا.

وفي شباط/فبراير 2015، قضى ما لا يقل عن 78 شخصًا عندما اصطدمت سفينة مكتظة بالركاب بسفينة شحن على نهر وسط بنغلادش.