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فرنسا تلاحق 5 نساء للاشتباه بصلاتهن بهجوم محتمل
تاريخ النشر: 04 أبريل 2021 17:59 GMT
تاريخ التحديث: 04 أبريل 2021 18:35 GMT

فرنسا تلاحق 5 نساء للاشتباه بصلاتهن بهجوم محتمل

أمر المدعون الفرنسيون المعنيون بمكافحة الإرهاب بالقبض على خمس نساء في مدينة بيزييه جنوب البلاد، وفتحوا تحقيقًا أوليًا فيما له صلة بمؤامرة متشددين إسلاميين لهجوم

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المصدر: رويترز

أمر المدعون الفرنسيون المعنيون بمكافحة الإرهاب بالقبض على خمس نساء في مدينة بيزييه جنوب البلاد، وفتحوا تحقيقًا أوليًا فيما له صلة بمؤامرة متشددين إسلاميين لهجوم محتمل، وفق مصدر قضائي اليوم الأحد.

وفي معرض رده على سؤال بشأن التحقيق والقبض على المشتبه بهن الليلة الماضية، قال المتحدث الحكومي جابرييل أتال لتلفزيون (إل.ي.آي) إنه ليس لديه معلومات في هذه المرحلة عن هدف المؤامرة المحتملة.

وكانت مجلة ”لو بوان“ قد ذكرت في وقت سابق أن القبض على النساء مرتبط بمؤامرة مزعومة لتنفيذ هجوم في مدينة مونبلييه الجنوبية.

وقالت ”لو بوان“ إن المحققين يركزون في مستهل عملهم على واحدة من النساء الخمس، اللائي شملن أخواتها ووالدتها.

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