إيران تكشف سبب وفاة الصحفية آزاده نامداري في طهران

كشف الطب الشرعي في إيران اليوم الأحد، أن الوفاة الغامضة للصحفية والمذيعة ”آزاده نامداري“، كانت بسبب تناولها كما كبيرا من الحبوب المهدئة للأعصاب والاضطراب النفسي.

ووفق موقع صحيفة ”همشهري“ الحكومية، مساء، فإن خبراء منظمة الطب الشرعي أبلغوا المحقق الجنائي في طهران يوم السبت، أن سبب وفاة ”نامداري“ كان التسمم الناجم عن تناول الكثير من الحبوب المهدئة للأعصاب والاضطراب النفسي.

وأوضح الأطباء أن ”الصحفية الراحلة تعاطت أكثر من 100 حبة خاصة بتهدئة الأعصاب والاضطراب النفسي وفقدت حياتها في النهاية“.

وفي 27 من آذار/مارس الماضي، أعلنت السلطات في طهران، العثور على جثة ”آزاده نامداري“، في منزلها، بينما رجح رئيس محكمة جنايات طهران، القاضي محمد شهرياري، فرضية الانتحار، خاصة بعدما عثرت الجهات المختصة على رسالة تركتها نامداري في منزلها إلى ابنتها إضافة إلى أدوية تستخدم للانتحار.

وجرى الاثنين الماضي، دفن نامداري في مقبرة بهشت زهراء في العاصمة طهران.

واشتهرت آزاده نامداري بتقديم برنامج ”الأحداث“ على التلفزيون الإيراني، وتصدرت الأخبار والشائعات حول مواقفها وحياتها الشخصية خلال مسيرتها المهنية في الإذاعة والتلفزيون عناوين الصحف مرات عديدة.

وقوبلت تصريحاتها حول الحجاب والدعاية لارتداء الشادور في البرامج التلفزيونية والمقابلات بردود فعل كبيرة.

وفي عام 2017، ظهرت صور للصحفية نامداري وهي تحتسي الخمر دون ارتداء الحجاب خلال سفرها إلى سويسرا، وقوبلت بموجة من الانتقادات، ومنعتها هيئة الإذاعة والتلفزيون من الظهور.

وكان أول زواج للصحفية الراحلة قد تم مع ”فرزاد حسني“ المذيع في التلفزيون الإيراني عام 2013، لكنها انفصلت عنه بعد عام وتزوجت من سجاد عبادي، نجل رحيم عبادي رئيس ”منظمة الشباب“ في حكومة الرئيس الأسبق الإصلاحي محمد خاتمي.