في ثالث أكبر تجمع لهم.. متقاعدون إيرانيون يتظاهرون ضد النظام ويهددون بمقاطعة الانتخابات (فيديو)

تظاهر عدد من المتقاعدين الإيرانيين أمام مكاتب الضمان الاجتماعي في مختلف المحافظات الإيرانية، احتجاجا على سوء الأحوال المعيشية وعدم تحقيق مطالبهم.

وهتف المحتجون بشعارات مختلفة منها: ”السجن لن يخيفنا ورواتبنا بالريال والتكاليف بالدولار“، فيما هتف آخرون في مدن أخرى ”رأينا الظلم لن نصوت بعد الآن في الانتخابات“ في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو المقبل.

وذكرت تقارير صحفية إيرانية، الأحد، أن هذا هو ثالث تجمع كبير للمتقاعدين في الأشهر الثلاثة الماضية، مشيرة إلى أن ”المتقاعدين في مدن مختلفة منها طهران والبرز ومركزا ولرستان وكرمان، وخوزستان أذربيجان الشرقية ومازندران وأصفهان وكرمانشاه، خرجوا في احتجاجات أمام مكاتب الضمان الاجتماعي في مدنهم“، فيما أشارت التقارير إلى قيام عدد من المتظاهرين بقصف أوان فارغة مع الملاعق لإظهار طاولات المتقاعدين الفارغة.

در تجمع امروز جمعی از #بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در برابر اداره کل تأمین اجتماعی استان البرز، ایشان در اعتراض به پایمال شدن حقوق خود اعلام کردند دیگر رای نخواهند داد. pic.twitter.com/EZ3hn1x2NO — Independent Persian (@indypersian) April 4, 2021

ومن بين المطالب الرئيسية للمتقاعدين المحتجين، زيادة الرواتب التقاعدية والتنفيذ السليم لقانون المساواة في الرواتب والقضاء على التمييز بينهم في صناديق الضمان الاجتماعي وأموال الجيش والدولة.

ونقلت وكالة أنباء ”إيلنا“ العمالية الإيرانية، عن أحد المتقاعدين المحتجين قوله إنه ”خلال مسيرة اليوم بطهران حضر رجال الأمن بينهم من يرتدي ملابس مدنية وقامت بتصوير المحتجين“.

#بازنشستگان در #تهران در اعتراض به عملی نشدن وعده‌های مسئولین روز یکشنبه، روبه‌روی سازمان تامین اجتماعی تجمع کرده و شعار "خیلی دروغ شنیدیم، ما دیگه رای نمی‌دیم" را سر دادند.#العربیه_فارسی https://t.co/fHt3iZVw6z pic.twitter.com/G4ph11YN80 — العربیه فارسی (@AlArabiya_Fa) April 4, 2021

وكانت السلطات الأمنية في طهران، قد اعتقلت السبت، إسماعيل غرامي الناشط العمالي المتقاعد من منزله، بعد عزمه المشاركة بمسيرة احتجاجية اليوم الأحد.

وكتبت وكالة أنباء العمل الإيرانية، في تقرير أن ”معاشًا قدره 40 مليون تومان (170 دولار) لا يكفي، فيما معدل خط الفقر هو عشرة ملايين تومان“.

وبحسب وكالة الأنباء، فإن المتقاعدين يطالبون بالتنفيذ الصارم للمادة 96 من قانون الضمان الاجتماعي لأنه ”مع زيادة قاعدة المعاشات بنسبة 39٪، لن يتم دفع حقوق المتقاعدين“، وفي العام الماضي، وعدت الحكومة المتقاعدين من الضمان الاجتماعي بأن القانون سينفذ من خلال تخصيص الميزانية المطلوبة بحلول العام الإيراني الجديد الذي بدأ في 21 مارس الماضي.