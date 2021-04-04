الطيارة بسمة العتوم.. من هي زوجة الأمير حمزة بن الحسين؟

أثارت تصريحات الحكومة الأردنية حول زوجة الأمير حمزة بن الحسين، الذي اتهم رسميا بالتورط في ”مخطط لزعزعة الاستقرار والأمن الوطني“، تساؤلات حول هويتها، وما إذا كان لها دور أكبر في ذلك المخطط.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في مؤتمر حكومي خُصص للحديث عن حملة الاعتقالات التي نُفذت، أمس السبت، على خلفية المخطط المذكور، إن ”الأجهزة الأمنية رصدت تواصل شخص له ارتباطات بأجهزة أمنية أجنبية، مع زوجة الأمير حمزة في تمام الساعة 3:55 مساء“.

وأوضح الصفدي أن ذلك الشخص ”عرض على بسمة حمزة وضع خدماته تحت تصرفها، وعرض عليها تأمين طائرة فورا للخروج من الأردن إلى بلد أجنبي“، وهو ما اعتبرته الحكومة ”مؤشرا آخر على تورط جهات خارجية في النشاطات المشبوهة التي تم إفشالها؛ حماية لأمن الأردن واستقراره“.

وبسمة هي الزوجة الثانية للأمير حمزة بن الحسين، وارتبط بها في يناير عام 2012 بعد انفصاله عن زوجته الأولى.

وهي طيارة أردنية كندية، وُلدت في ستارتفورد وأكملت تعليمها الإعدادي والثانوي هناك، حيث درست في مدرسة ستارتفورد المركزية الثانوية.

تركت دراستها في الرياضيات في جامعة ”ويسترن أونتاريو“ لممارسة فن الطيران كهواية في كندا، قبل أن تنتقل إلى الأردن في عام 2005.

التحقت بعد ذلك بأكاديمية الشرق الأوسط في عمان، لتتمكن بعد ذلك من الحصول على رخصة مدرب طيران، وانضمت عام 2007 لـ“أكاديمية آيلة“ لتدريب الطيران في مدينة العقبة.

وتنتمي بسمة حمزة، لعشيرة العتوم التي تنحدر من قرية ”كفر خل“ التابعة لمحافظة جرش شمالي الأردن، وتبلغ من العمر 35 عاما، ولديها 5 أبناء من الأمير حمزة.

كانت بدايات التعارف بين الأمير وزوجته عندما كانت تدربه على الطيران في وادي رم والعقبة، حيث كانت تعمل، وهناك نشأت بينهما قصة حب انتهت بالزواج.

وإلى جانب الطيران، يُعرف عن بسمة حمزة شغفها بالعمل التطوعي والاجتماعي.