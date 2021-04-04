إيران عن "انقلاب الأردن": نرفض التدخل في شؤون الدول

علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الأحد، حول ما حدث الليلة الماضية، من إجراءات أمنية مع حملة اعتقالات في الأردن، وسط ما وصف إعلاميا بأنه محاولة انقلاب فاشلة ضد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وزعم المسؤول الإيراني أن ”بلاده تعارض أي حالة من عدم الاستقرار الداخلي والتدخل الأجنبي، وتعتقد أنه ينبغي متابعة جميع الشؤون الداخلية للدول في إطار القانون“.

ويأتي ذلك رغم التدخل الواسع لإيران في شؤون المنطقة عبر الميليشيات التي تكرس نفوذ طهران في العراق وسوريا ولبنان واليمن.

وقال خطيب زاده في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء الإيرانية، إنه ”يمكن رؤية آثار الكيان الصهيوني في كل فتنة في البلاد الإسلامية“.

وأضاف، في إشارة إلى التطورات الأخيرة في الأردن: ”نحن نعتبر أي توتر داخلي وعدم استقرار في منطقة غرب آسيا، لصالح الكيان الصهيوني، وتظهر آثار الكيان دائما في كل فتنة في البلاد الإسلامية“.