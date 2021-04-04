رغم التكتم على بنودها.. رئيس البرلمان الإيراني: وثيقة التعاون مع الصين تحذير لأمريكا

اعتبر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، أن توقيع بلاده وثيقة التعاون الإستراتيجي الشامل مع الصين، بمثابة ”تحذير هام“ للولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران، في مايو 2018.

وقال قاليباف في كلمة خلال جلسة برلمانية لمناقشة الاتفاقية مع الصين: إن ”التوقيع على وثيقة التعاون الإستراتيجي الشامل بين إيران والصين، تحذير هام لأمريكا لتدرك أن العلاقات الدولية تتغير بسرعة على حساب مصالح واشنطن“.

وأضاف: أن ”أمريكا لم تعد بالوضع الذي يسمح لها بفرض خطط أو اتفاقيات من جانب واحد على الدول المستقلة“، مشيرًا إلى أن الوثيقة مع الصين ”إستراتيجية“ باعتبارها تعبر عن واقع جديد، وهو أن العالم لايُختزل بالغرب فقط، وأن القرن المقبل هو قرن آسيا.

ولفت رئيس البرلمان الإيراني إلى أنه: ”يجب أن تعلم الولايات المتحدة، أن إستراتيجية إيران الرئيسة هي تحييد العقوبات“، زاعمًا أن ”قانون الإجراء الإستراتيجي للبرلمان لرفع العقوبات، أطلق العنان للصناعة النووية وغير اللعبة أحادية الجانب“.

وزعم قاليباف: أن ”البرلمان الإيراني سيتصرف بما يتفق مع المصالح الوطنية، ويطلع الناس على كل الاتفاقيات“.

وصادقت إيران في ديسمبر الماضي على قانون ”الإجراء الإستراتيجي لرفع العقوبات“، وألزم حكومة الرئيس حسن روحاني بالبدء في إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة تزيد عن 20 %، واستخدام أجهزة طرد مركزي أكثر قوة تتجاوز بنود الاتفاق النووي، في خطوة وصفتها الدول الأوروبية بأنها ”انتهاك تقوم به طهران للاتفاق النووي الموقع عام 2015“.

وفي مطلع الأسبوع الماضي، وقع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وثيقة تعاون إيراني صيني مدتها 25 عامًا، بحضور نظيره الصيني في طهران.

ورفضت طهران نشر محتويات وبنود هذه الاتفاقية مع الصين، التي انتقدها العديد من المعارضين للحكومة الإيرانية، ونُظمت عدة مسيرات احتجاجية داخل إيران وخارجها ضدها.

ويقول مسؤولو الحكومة الإيرانية، إن سبب عدم إصدار الوثيقة، هو معارضة الحكومة الصينية والاعتبارات الناشئة عن العقوبات الأمريكية.