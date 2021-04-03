لابيد يعرض على بينيت تشكيل حكومة إسرائيلية بالتناوب

ذكرت وسائل إعلام اسرائيلية، أن رئيس حزب ”يوجد مستقبل“ يائير لابيد، عقد اجتماعاً السبت، مع رئيس حزب ”يمينا“ نفتالي بينيت، وعرض عليه اتفاقاً يوصي بالتناوب على الحكومة المقبلة.

ووفقاً لهيئة البث الإسرائيلية ”مكان“، فإن هذا الاجتماع الذي عُقد بين الطرفين، يأتي في مسعى لبلورة كتلة ائتلافية لاستبدال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبحسب القناة العبرية، فمن المتوقع أن يطلب لابيد من بينيت، الإعلان بأنه سيوصي الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، بتكليفه بمهمة تشكيل الحكومة، مقابل اتفاق على حكومة تناوب يتولى بينيت رئاسة الحكومة أولًا ثم يخلفه لابيد.

ورغم هذا العرض الذي قدمه لابيد، إلا أن مسؤولين في حزب ”الليكود“، ذكروا أن رئيس قائمة ”يمينا“، نفتالي بينيت، قرّر الانضمام إلى ائتلاف رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو.

ونقلت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، على لسان مراسلها يوفال كارني، عن مسؤولين في الليكود تهديدهم رئيس حزب ”الصهيونية الدينية“، بتسلئيل سموتريتش، بإخراجه من الكنيست، في حال أحبط تشكيل حكومة نتنياهو، وذلك بعد رفض سموتريتش للتحالف مع القائمة العربية الموحّدة التي يرأسها عباس منصور.