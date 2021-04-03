برلين وباريس تدعوان روسيا وأوكرانيا إلى "ضبط النفس"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

دعت ألمانيا وفرنسا اللتان تؤدّيان دور الوسيط في التوتّر بين روسيا وأوكرانيا، السبت إلى ”ضبط النفس“ و“وقف التصعيد الفوري“ بين البلدين، معبّرتين عن ”قلقهما حيال العدد المتزايد لانتهاكات وقف إطلاق النار“.

وجاء في بيان مشترك صادر عن وزارتَي خارجيّة البلدين، أنّ ألمانيا وفرنسا تُجدّدان تأكيدهما ”دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها“ وتُعبّران عن ”قلقهما جرّاء العدد المتزايد لانتهاكات وقف إطلاق النار بعد أن استقرّ الوضع في شرق أوكرانيا منذ تموز/يوليو 2020“.

ودعا البيان ”الأطراف إلى ضبط النفس والمضيّ قدمًا في وقف فوري للتصعيد“.