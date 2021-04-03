الخارجية الأمريكية تصدر بيانا بشأن حملة الاعتقالات في الأردن

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، اليوم السبت، إن العاهل الأردني الملك عبدالله ”شريك رئيسي“ للولايات المتحدة وله ”كامل دعمنا“، وذلك وسط تقارير عن أن الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك، قد جرى استجوابه فيما يتعلق بمؤامرة لزعزعة استقرار البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس: ”نراقب التقارير عن كثب ونحن على اتصال بالمسؤولين الأردنيين، الملك عبد الله شريك رئيسي للولايات المتحدة وله دعمنا الكامل“.

واعتقلت أجهزة الأمن في الأردن، مساء اليوم، مسؤولين وعسكريين لأسباب أمنية.

وأكّد الجيش الأردني أن الأخ غير الشقيق للملك الأردني الأمير حمزة ”طُلب منه التوقّف عن تحركات تُوظف لاستهداف“ استقرار الأردن، بعد توقيف أشخاص عدة بينهم رئيس سابق للديوان الملكي وشخصيّة قريبة من العائلة المالكة.