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فرنسا تدعو إيران للكف عن أي انتهاك لالتزاماتها النووية
تاريخ النشر: 03 أبريل 2021 13:17 GMT
تاريخ التحديث: 03 أبريل 2021 13:40 GMT

فرنسا تدعو إيران للكف عن أي انتهاك لالتزاماتها النووية

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم السبت، إن باريس دعت إيران للتعامل البنّاء خلال محادثات غير مباشرة من المقرر إجراؤها مع الولايات المتحدة في فيينا، هذا

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المصدر: رويترز

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم السبت، إن باريس دعت إيران للتعامل البنّاء خلال محادثات غير مباشرة من المقرر إجراؤها مع الولايات المتحدة في فيينا، هذا الأسبوع، في إطار مسعى أوسع نطاقًا لإحياء الاتفاق النووي المبرم العام 2015.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان في بيان بعد اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف إنه طلب من إيران الكف عن أي انتهاك لالتزاماتها النووية الحالية لدعم المناقشات.

وأضاف:“حثثت إيران على التعامل البنّاء في المناقشات المقررة… وهي تهدف للمساعدة خلال الأسابيع المقبلة في تحديد الخطوات اللازمة من أجل العودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي“.

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