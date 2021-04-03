"الليكود" يشهد حراكا ضد محاولة تشكيل حكومة مدعومة من النائب منصور عباس

قبل يومين على بدء المشاورات التي سيجريها الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مع رؤساء الأحزاب الممثلة بالكنيست الـ 24، للاستماع لموقفهم الخاص بالمرشح الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة، مازالت حالة التخبط وعدم اليقين هي العنوان الرئيس للمفاوضات الجارية بين الأحزاب المختلفة، وسط خلاف حاد عنوانه الرئيس حزب ”القائمة العربية الموحدة“ برئاسة النائب منصور عباس.

واصطدمت سياسات نتنياهو القائمة على التقارب مع المجتمع العربي بمواقف شركائه من اليمين والأحزاب القومية، وتغلبت الاعتبارات الأيديولوجية حتى على المصلحة السياسية للحزب، ففي الوقت الذي يريد فيه نتنياهو تشكيل الحكومة السادسة في مشواره السياسي بأي ثمن، تواجه محاولاته للحصول على دعم حزب ”القائمة العربية الموحدة“ عقبات كثيرة لا سيما موقف الأحزاب الداعمة له، وعلى رأسها قائمة ”الصهيونية الدينية“.



وفي أعقاب إعلان النائب بتسلئيل سموتريتش، رئيس قائمة ”الصهيونية الدينية“ أنه لن يجلس في حكومة مدعومة من قبل الحزب العربي المنشق عن ”القائمة المشتركة“، يشهد حزب ”الليكود“ نفسه حراكًا داخليًا ضد المحاولات التي يجريها زعيم الحزب بنيامين نتنياهو للحصول على دعم النائب منصور عباس، الأمر الذي يزيد الأمور تعقيدًا.

ويقود رئيس ما يسمى المكتب القومي لحزب ”الليكود“ ناتان أنغيلزمان، هذا الحراك، مطالبًا نتنياهو بتشكيل حكومة يمين بشكل كامل، و“التحرر من النائب منصور عباس“، زاعمًا أن آخر تعاون مع الأحزاب العربية العام 1992 ”تسبب في موجة من الإرهاب“.

والمكتب القومي لحزب ”الليكود“ يضم مجموعة من أعضاء الحزب الذين يعملون من أجل التأثير على نواب الكنيست والوزراء بالحكومة بغية تعزيز الاستيطان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والحفاظ على ما يدعون أنها ”حقوق الشعب اليهودي في أرض إسرائيل“.

وبحسب صحيفة ”إسرائيل اليوم“، يقوم أنغيلزمان بحشد أعضاء ”الليكود“ ضد إمكانية تشكيل حكومة برئاسة نتنياهو تحظى بدعم حزب ”القائمة العربية الموحدة“، وقالت إنه بدأ الترويج بأن المرة الأخيرة التي اعتمد فيها رئيس وزراء إسرائيلي على الأحزاب العربية كانت العام 1992، أي إبان حكومة إسحاق رابين الثانية.



ونقلت الصحيفة جانبًا من الحملة التي يشنها، والتي جاء فيها إن ما نجم عن التعاون مع الأحزاب العربية ابان حكومة رابين الثانية هو ”الإرهاب، واتفاقيات أوسلو، والكثير من الدماء المسفوكة في أنحاء البلاد، هل هذا ما يريده نتنياهو؟“.

ويعتقد عضو ”الليكود“ أن سياسات الفصيل الجنوبي للحركة الإسلامية في إسرائيل، والتي ينتمي إليها حزب عباس، تقوم على عدم الاعتراف بقيام دولة إسرائيل كدولة يهودية، إلى جانب استعداده للمشاركة في مؤسسات السلطة والتأثير من الداخل على القرارات، وقال:“هل يريد أعضاء الليكود شريكًا كهذا؟“، لافتة إلى أن موقف أنغيلزمان يحظى بتأييد كبير، وأن آلاف من أعضاء الحزب يتفقون معه.

وعقب تحذير رئيس قائمة ”الصهيونية الدينية“ لنتنياهو، أمس الجمعة، من الاعتماد على دعم عباس، تقول وسائل إعلام عبرية إن نتنياهو توجه إلى النائب سموتريتش وطلب منه التوقف عن مهاجمة وانتقاد رئيس ”القائمة العربية الموحدة“.

وذكر المحلل السياسي عاميت سيغال، وفق القناة السابعة، أن سموتريتش كان حريصًا في البداية على عدم انتقاد نتنياهو طوال فترة الاتصالات التي أجراها ”الليكود“ مع عباس، لأنه“لم يكن يستبعد الأمر من حيث المبدأ“، بيد أنه يعتقد أن ما يحافظ على قوة اليمين في إسرائيل هو نسب التصويت المنخفضة في المجتمع العربي الإسرائيلي، ويخشى أن يتسبب وجود عباس في الائتلاف في زيادة نسب التصويت العربي بعد ذلك، ومن ثم تراجع قوة اليمين في الانتخابات المقبلة.

ويعتقد سيغال أن هدف منصور عباس من التعاون المحتمل مع اليمين كان تصفية ”القائمة العربية المشتركة“، وأنه يريد أن يقضي على مستقبل النائب أيمن عودة والنائب أحمد طيبي سياسيًا، مضيفًا أن فرص دعم النائب عباس في المقابل لحكومة برئاسة لابيد هي فرص ضعيفة.