صحف عالمية: إيران ترضخ للضغوط في المفاوضات النووية.. وبايدن يدخل على خط الأزمة الروسية الأوكرانية‎

تناولت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم السبت العديد من الملفات ذات الاهتمام، وكان أبرزها المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران في فيينا خلال الأيام القليلة المقبلة حول الملف النووي الإيراني، والتوتر المتصاعد بين روسيا وأوكرانيا، وسط تعهدات واشنطن بدعم كييف، وكذلك عودة الجدل حول لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس ”كورونا“ المستجد.

مفاوضات مرتقبة حول الملف النووي الإيراني

قالت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية إن إيران حاولت أن تبدو صارمة، حتى وهي تستسلم أمام ضغوط الدبلوماسية النووية الأمريكية، ووافقت على العودة إلى مفاوضات الاتفاق النووي الموقّع عام 2015.

وأضافت بقولها، في تحليل إخباري نشرته اليوم السبت على موقعها الإليكتروني: ”الإعلان الصادر مساء يوم الخميس، بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستعقد مباحثات مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، لوضع استراتيجية تحدد كيفية عودة طهران والولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، يظهر أن طهران تشعر بالضغط كي تُظهر بعض المرونة“.

ومضت تقول: ”ومع ذلك، فإن سياسة حافة الهاوية التي أدت إلى بدء المفاوضات لا تعني أنه تم التوصل إلى اتفاق. فالوصول إلى المفاوضات يمثل ”الإقلاع“، ولا تزال المرحلة الأهم تتمثل في الهبوط، والوصول إلى اتفاق نهائي، وفقاً لرؤية وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين“.

وتابعت: ”ستكون إسرائيل بحاجة إلى مراقبة المناورات على الجانبين، حتى وإن بدا أن الولايات المتحدة لديها اليد العليا مؤقتاً أمام ملالي إيران“.

إلا أن الصحيفة الإسرائيلية رأت أيضًا أن إيران، من خلال رفضها القاطع لمحاولات سابقة لبدء المفاوضات، ستكون في موقف قوي للغاية لمنع أي مباحثات لتعزيز بنود الاتفاق النووي الموقع سابقًا عام 2015، أو لإدخال أمور أخرى في التفاوض، كما تعهدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأردفت: ”موافقة إيران على التفاوض مع الولايات المتحدة عبر القوى الدولية الخمس الأخرى، يظهر أن الرئيس الإيراني حسن روحاني يشعر بالقلق من نفاد الوقت أمامه، على الأقل للوصول إلى اتفاق مؤقت قبل نهاية ولايته الرئاسية في يونيو المقبل“.

واستطردت بقولها: ”إنها خطوة لحفظ ماء الوجه، من خلال الترويج بأن إيران لا تتفاوض مباشرة مع الولايات المتحدة، حتى تقترب من العودة إلى الاتفاق النووي، ولكن الموقف الحالي يعني أيضاً بالتأكيد أن جميع الأطراف تدخل المفاوضات بغض النظر عن الاستعداد لها“.

دعم أمريكي لأوكرانيا

قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالاً بنظيره الأوكراني ”فولوديمير زيلينسكي“، في محاولة من جانب الولايات المتحدة لإظهار دعمها الكامل لكييف، في ظل الضغوط العسكرية الروسية المتصاعدة على الحدود بين البلدين.

وأضافت: ”المكالمة التي استغرقت 40 دقيقة بين الطرفين هي الأولى منذ تنصيب بايدن رئيسًا للولايات المتحدة في يناير الماضي، ومن المؤكد أنها سوف تكون بمثابة دفعة كبيرة للرئيس زيلينسكي في الداخل، حيث يتساءل منتقدوه حول الأسباب التي جعلت بايدن يظهر وكأنه ينأى بنفسه عن الرئيس الأوكراني“.

ومضت تقول: ”مع الحشد العسكري الروسي على الحدود، فإن مكالمة بايدن تمثل أحدث محاولة لطمأنة كييف. فخلال الأيام الماضية أجرى وزير الخارجية أنتوني بلينكين، ووزير الدفاع لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، اتصالات هاتفية مع نظرائهم الأوكرانيين“.

وتابعت: ”الحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية خلال الأسابيع الأخيرة أدى إلى اهتمام شديد من جانب المسؤولين الأمريكيين. يقول خبراء عسكريون إن موسكو لا يبدو أنها ستقوم بغزو مباشر للأراضي الأوكرانية“.

وأردفت قائلة: ”منذ بدء ولاية زيلينسكي، فإن إدارته تأثرت بتقلبات السياسات الداخلية الأمريكية، في نفس الوقت الذي كانت تواجه فيه التمرد المدعوم من روسيا في الإقليم الشرقي لأوكرانيا. تعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للمساءلة على خلفية اتصال هاتفي مع زيلينسكي في صيف 2019، طالبه فيه بفتح تحقيق حول ”هانتر“، نجل الرئيس بايدن، الذي حصل على وظيفة مربحة في شركة الغاز الأوكرانية“.

جدل مستمر حول لقاح ”أسترازينيكا“

قالت صحيفة ”ذي غارديان“ إن الجدل لا يزال مستمرًا حول لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس ”كورونا“ المستجد، رغم تأكيدات العلماء بأن فوائده تفوق أضراره، بعد وفاة 7 بريطانيين، وتأكيد إصابة 30 آخرين بجلطات الدم، بعد تقديم 18 مليون جرعة.

وأضافت بقولها: ”وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية تقوم بإدارة برنامج تحت اسم ”البطاقة الصفراء“، لفحص الآثار السلبية المشتبه بها، ومخاوف أخرى تتعلق بالأدوية والأدوات الطبية“.

ومضت تقول: ”وفقًا لأحدث الأرقام الرسمية، فإن هناك 22 تقريرًا عن وجود حالات جلطة دموية في الدماغ، تسمى تجلط الجيوب الأنفية الوريدي الدماغي، المصحوب بانخفاض عدد الصفائح الدموية، بالإضافة إلى 8 تقارير عن مشاكل ”تخثر الدم“ مع انخفاض الصفائح الدموية، وذلك ضمن الأشخاص الذين تلقوا لقاح أسترازينيكا حتى 24 مارس الماضي“.

وتابعت بقولها: ”ومع ذلك، فإن ظهور تلك الحالات لا يعني أمراً خطيراً، كونها نادرة للغاية مقارنة بعدد الجرعات التي تم تقديمها حتى هذا التاريخ، والتي بلغت 18.1 مليون جرعة، بحسب إحصاءات وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية“.

وأردفت قائلة: ”في حين استأنفت العديد من الدول استخدام اللقاح بعد فترة توقف مؤقتة لم تستمر طويلاً، فإن دولاً أخرى لا تزال تشعر بالقلق، حيث أوقفت كندا استخدام اللقاح للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 55 عامًا، في حين علقت ألمانيا الاستخدام الروتيني للقاح في سن 60 عامًا“.

وأشارت الصحيفة إلى أن معظم أعراض ”التخثر“ النادرة في الوقت الحالي تحدث للنساء دون 65 عاماً، ولكن السبب الحقيقي وراء ذلك لا يزال غير واضح.