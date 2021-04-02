بايدن يعلق على هجوم الكابيتول

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه والسيدة الأولى جيل بايدن يشعران بحزن شديد بسبب مقتل شرطي واصابة آخر في هجوم أمام مبنى الكابيتول الجمعة في واشنطن.

وقال بايدن في بيان ”شعرت أنا وجيل بحزن شديد عندما علمنا بالهجوم العنيف عند نقطة تفتيش أمنية امام مبنى الكابيتول الأميركي“. وأعطى بايدن أوامره لتنكيس الأعلام في البيت الأبيض.

وفي البيان الذي أصدره البيت الأبيض ، أعرب الرئيس بايدن عن امتنان بلاده لشرطة الكابيتول وقوة الرد الفوري التابعة للحرس الوطني وغيرهم ممن استجابوا بسرعة للهجوم.

وأصدر زعماء الكونجرس الأربعة بيانات عن الحدث يوم الجمعة.

ونشرت رئيسة مجلس النواب ، نانسي بيلوسي ، بيانا طويلا يبدأ بعبارة: ”قلب الولايات المتحدة تحطم“.

ووصفت بيلوسي العميل إيفانز الذي لقي مصرعه بالهجوم بأنه ”شهيد الديمقراطية“ .

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ، تشاك شومر ، إنه حزين جدا لموت العميل ومدين لشرطة الكابيتول.

من جهته ، كتب زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل أنه يصلي من أجل ضحايا الهجوم.

وغرد زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي: ”إن الدولة كلها تصلي من أجلهم (العميلين) الآن“.