وسائل إعلام أمريكية تكشف هوية منفذ هجوم الكونغرس (صور)

قالت وسائل إعلام أمريكية إن منفذ هجوم الكونغرس شاب يدعى ”نوح غرين“ (25 عاما) يقيم فى ولاية إنديانا.

وأضافت إن المتهم، كتب في صفحته على فيسبوك أنه من أتباع حركة ”أمة الإسلام“ الأمريكية.

ويوم الجمعة، قالت شرطة مبنى الكونغرس الأمريكي (الكابيتول) إن سائقًا اندفع بسيارته صوب أفرادها، مما تسبب بمقتل شرطي وإصابة آخر، وأدى لرفع درجة التأهب في محيط مجمع يضم الكابيتول وبنايات تابعة له.

EXCLUSIVE: The man who rammed a car into Capitol Police, killing one, has been identified as Noah Green. Green was armed w/a large blade when he was shot dead. He identified as a follower of the black nationalist Nation of Islam movement.

FB has immediately deleted his profile. pic.twitter.com/erLNdob8ld

— Andy Ngô (@MrAndyNgo) April 2, 2021