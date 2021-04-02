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وسائل إعلام أمريكية تكشف هوية منفذ...
تاريخ النشر: 02 أبريل 2021 21:39 GMT
تاريخ التحديث: 02 أبريل 2021 23:05 GMT

وسائل إعلام أمريكية تكشف هوية منفذ هجوم الكونغرس (صور)

قالت وسائل إعلام أمريكية إن منفذ هجوم الكونغرس شاب يدعى "نوح غرين" (25 عاما) يقيم فى ولاية إنديانا. وأضافت إن المتهم، كتب في صفحته على فيسبوك أنه من أتباع حركة

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المصدر: فريق التحرير

قالت وسائل إعلام أمريكية إن منفذ هجوم الكونغرس شاب يدعى ”نوح غرين“ (25 عاما) يقيم فى ولاية إنديانا.

وأضافت إن المتهم، كتب في صفحته على فيسبوك أنه من أتباع حركة ”أمة الإسلام“ الأمريكية.

ويوم الجمعة، قالت شرطة مبنى الكونغرس الأمريكي (الكابيتول) إن سائقًا اندفع بسيارته صوب أفرادها، مما تسبب بمقتل شرطي وإصابة آخر، وأدى لرفع درجة التأهب في محيط مجمع يضم الكابيتول وبنايات تابعة له.

وقالت يوجاناندا بيتمان القائمة بأعمال قائد شرطة الكابيتول خلال مؤتمر صحفي إن المشتبه به ”قاد المركبة بغرض دهس الضباط ثم ترجل واندفع نحوهم ملوحًا بسكين في يده“.

وأضافت أن الشرطة ردت بإطلاق النار على المشتبه به مما أدى لمقتله، مشيرة إلى أن أحد الضباط قُتل أيضًا، بينما أُصيب آخر.

وكتب أحد الناشطين على تويتر، إنه استطاع إلقاء نظرة على صفحة المتهم بتنفيذ الهجوم على فيسبوك قبل حذها.

وقال إن المتهم نوح غرين، والذي أطلق على نفسه اسم ”نوح إكس“ كان يعيش في نورفولك بولاية فرجينيا، و كانت العديد من منشوراته ذات طابع ديني متشدد.

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