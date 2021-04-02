رئيس الطاقة الذرية الإيرانية: التفاوض مع أمريكا ليس ممنوعا للأبد‎

هاجم رئيس منظمة الطاقة الذرية نائب الرئيس الإيراني، علي أكبر صالحي، مساء الجمعة، التيار المتشدد من دون تسميتهم بمحاولة إسقاط الاتفاق النووي الموقع مع القوى الدولية عام 2015، مؤكداً أن ”التفاوض مع أمريكا ليس ممنوعاً للأبد“.

وتأتي التصريحات الإيرانية في ظل تزايد المواقف التي تعبر عن رغبة أمريكية بالعودة إليه بعد انسحابها في عام 2018.

وقال صالحي في حديث عبر تطبيق ”كلوب هاوس“، إن ”الاتفاق النووي دخل مرحلة كسر الجمود وإن موضوع المحادثات حول هذا الاتفاق دخل في المرحلة الفنية“، مشيراً إلى أن ”الاجتماع الافتراضي اليوم بين طهران والقوى الموقعة على الاتفاق تسبب في إعادة النظر في السياق السياسي والقانوني“.

وأوضح ”لا أحد في إيران يقول إن التفاوض مع أمريكا ”ممنوع“ إلى الأبد، إلا أن المفاوضات تتطلب ظروفاً خاصة ومتى توفرت ظروف التفاوض والأرضية المناسبة لذلك، سنستثمر هذه الفرصة“.

وأضاف صالحي ”البعض في الداخل وبالتزامن مع إسرائيل استهدفوا الاتفاق النووي لدرجة، حيث أسقطوه من مكانته واعتباره رغم أنه كان إنجازاً كبيراً وثميناً للدبلوماسية الإيرانية“.

وتساءل المسؤول الإيراني ”لماذا نطلق الرصاص على أقدامنا؟! البعض في الداخل وبدلاً من تصديق كلامنا، يصدقون كلام الأمريكيين“، مضيفاً ”من السيئ جداً أن البعض في إيران يعرفون الحقيقة لكنهم يخفونها لأسباب سياسية، هؤلاء البعض يفعلون كل شيء للوصول الى أهدافهم“.

واعتبر نائب الرئيس الإيراني أن هناك أخبارا تتعلق بالملف النووي ستكون ”سارة“، مؤكداً أن من مصلحة الجميع محلياً ودولياً حل قضية الاتفاق النووي في أسرع وقت ممكن.

من جانبه، رحب البيت الأبيض باجتماع اللجنة النووية المشتركة في فيينا بشأن البرنامج النووي مع إيران الذي سيعقد الثلاثاء المقبل، واصفاً إياه بـ ”الخطوة البناءة“، مضيفاً ”نعي جيداً الخطوات التي لا تزال عالقة فيما يخص المحادثات النووية مع إيران“.

وكان عدد من المسؤولين الإيرانيين بينهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف أكد عدم وجود حاجة للتفاوض المباشر مع الولايات المتحدة في الاجتماع النووي المرتقب في فيينا.