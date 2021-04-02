الجاسوسة الروسية ماريا بوتينا تزور المعارض نافالني في سجنه

أعلن المعارض الروسي اليكسي نافالني ، أن الجاسوسة السابقة ”ماريا بوتينا“ زارته بشكل مفاجئ في سجنه لإجراء برنامج صحافي، في الوقت الذي كان من المفترض أن يزوره طبيب للاطلاع على حالته الصحية.

وذكر نافالني على حسابه في تويتر أن بوتينا ، التي صارت صحافية بقناة ”آر تي“ الممولة من طرف الكريملين ، فاجأته يوم الخميس بزيارة في السجن ومعها كاميرات.

وقال في تغريدته أنها ”بدأت تصرخ بأنه أفضل سجن والأكثر راحة ”، مضيفا أنه أعطاها درسا لمدة 15 دقيقة أمام زملائه السجناء، ونعتها بـ ”الطفيلية وخادمة اللصوص“.

واهتم الإعلام الأمريكي والعالمي كثيرا بماريا بوتينا مند اعتقالها في يوليو 2018 ، بعدما أبلغ عنها عشيقها رجل الأعمال ”باتريك إم بيرن“.

وصرح هذا الأخير وقتها أنه التقاها في حفل ماجن بلاس فيغاس، وأنه بدأ يشك بأمرها بسبب إصرارها على اللقاء بأفراد الفريق المكلف بالحملة الانتخابية لهيلاري كلينتون.

وقضت محكمة واشنطن في أبريل 2019، بالسجن لمدة 18 شهرا بحق بوتينا، بتهمة التجسس والتسلل للوسط السياسي الأمريكي من خلال علاقتها بلوبي السلاح في الولايات المتحدة.

وزيارتها لنافالني جاءت بعد يوم من شروعه في إضراب عن الطعام احتجاجا على الوضعية التي يعيشها في سجن بوكروف على بعد 100 كيلومتر تقريبا عن موسكو، حيث نقل مباشرة بعد الحكم عليه في فبراير الماضي بسنتين ونصف في قضية تزييف تعود لـ2014.

وكان قد أعلن على حسابه في تويتر أنه يعاني من آلام في الظهر و الساقين، وأنه تعرض للتعذيب من قبل الحراس، وأكدت محاميته الأمر ووصفت حالته الصحية بـ“الصعبة للغاية“، و فقد 8 كيلوغرامات قبل أن يبدأ إضرابه عن الطعام.