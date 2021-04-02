تظاهرات في إسرائيل تطالب الأحزاب بتشكيل حكومة دون نتنياهو

شارك عشرات الإسرائيليين، اليوم الجمعة، في تظاهرات احتجاجية تطالب الأحزاب بتشكيل حكومة جديدة دون مشاركة بنيامين نتنياهو .

وذكرت صحيفة ”معاريف“ العبرية، أن“منظمات إسرائيلية نظمت تظاهرات احتجاجية أمام منزل رئيس حزب ”يمينا“ نفتالي بينيت، ورئيس حزب ”أمل جديد“ جدعون ساعر، ورئيس حزب ”أزرق أبيض“ بيني غانتس، مطالبين إياهم بتشكيل حكومة إسرائيلية لا تضم بنيامين نتنياهو .

ويواصل المتظاهرون الإسرائيليون الخروج إلى الشوارع كل أسبوع للمطالبة بمحاكمة نتنياهو، وتقديمه للعدالة، بسبب تهم الفساد الإداري والمالي التي تلاحقه.

وتشهد الأوضاع السياسية في إسرائيل توترًا كبيرًا بعد انتخابات الكنيست الأخيرة التي لم تحسم بعد من سيظفر بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المرتقبة.