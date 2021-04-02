اعتقال نائب سابق في البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي‎

قال حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، إن الشرطة التركية اعتقلت، اليوم الجمعة، نائبًا سابقًا عن الحزب في البرلمان فقد عضويته، الشهر الماضي، بسبب صدور حكم نهائي بحقه بتهم تتعلق بالإرهاب.

وحُكم على عمر فاروق جرجرلي أوغلو، وهو ناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، بالسجن عامين ونصف العام بتهمة نشر دعاية إرهابية، وهو الحكم الذي أيدته فيما بعد محكمة الاستئناف العليا.

وقال لمحطة (آر.تي تي.في):“هذا عار على تركيا، هذا عار على الحزب الحاكم، أنا أعاقب لأنني عارضت الظلم“، وأضاف أن الشرطة تنتظر خارج باب منزله للقبض عليه.

وقال حزب الشعوب الديمقراطي إنه توقع سجن النائب السابق.

وجرت محاكمة آلاف من أعضاء الحزب، ثالث أكبر الأحزاب في البلاد، في إطار حملة مستمرة عليه منذ سنوات بسبب ما يُشاع عن صلاته بحزب العمال الكردستاني المحظور.