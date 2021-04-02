أخبار

إغلاق مبنى الكونغرس بسبب حادث أمني...
تاريخ النشر: 02 أبريل 2021 17:30 GMT
تاريخ التحديث: 02 أبريل 2021 19:20 GMT

إغلاق مبنى الكونغرس بسبب حادث أمني (فيديو)

أفادت تقارير بأن السلطات أغلقت، اليوم الجمعة، مبنى الكونغرس الأمريكي (الكابيتول)؛ بسبب ما قيل إنه "حادث أمني"، في حين انتشرت الشرطة وسيارات الإسعاف في أرجاء

+A -A

أفادت تقارير بأن السلطات أغلقت، اليوم الجمعة، مبنى الكونغرس الأمريكي (الكابيتول)؛ بسبب ما قيل إنه ”حادث أمني“، في حين انتشرت الشرطة وسيارات الإسعاف في أرجاء المكان.

ونقلت وكالة رويترز قول شاهد عيان: ”إن الشوارع المحيطة بمبنى الكونغرس وأبنية تابعة له أغلقت“، مضيفا أن الشرطة ”انتشرت بكثافة في المنطقة بسبب تهديد أمني“.

ونقلت محطات إخبارية قول شرطة الكونغرس: إن ”اثنين من عناصر الأمن أصيبا عندما اخترقت سيارة حاجزا أمنيًا، وتوفي أحدهما لاحقا، كما قتل سائق السيارة، فيما تم توقيف شخصين على خلفية الحادث“. 

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play