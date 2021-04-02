إغلاق مبنى الكونغرس بسبب حادث أمني (فيديو)

أفادت تقارير بأن السلطات أغلقت، اليوم الجمعة، مبنى الكونغرس الأمريكي (الكابيتول)؛ بسبب ما قيل إنه ”حادث أمني“، في حين انتشرت الشرطة وسيارات الإسعاف في أرجاء المكان.

ونقلت وكالة رويترز قول شاهد عيان: ”إن الشوارع المحيطة بمبنى الكونغرس وأبنية تابعة له أغلقت“، مضيفا أن الشرطة ”انتشرت بكثافة في المنطقة بسبب تهديد أمني“.

أنباء عن وفاة المشتبه به في حادث #الكونغرس متأثرا بإصابته.. وانتشار كثيف لقوات الحرس الوطني #إرم_نيوز #Capitol pic.twitter.com/HlF99lkb0l — إرم نيوز (@EremNews) April 2, 2021

ونقلت محطات إخبارية قول شرطة الكونغرس: إن ”اثنين من عناصر الأمن أصيبا عندما اخترقت سيارة حاجزا أمنيًا، وتوفي أحدهما لاحقا، كما قتل سائق السيارة، فيما تم توقيف شخصين على خلفية الحادث“.