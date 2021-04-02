بعد أن استخدمه مسؤولون إيرانيون.. الحرس الثوري يحذر من تطبيق "كلوب هاوس"

حذر الحرس الثوري الإيراني، يوم الجمعة، من تطبيق ”كلوب هاوس“ للدردشة الصوتية وتأثيره على الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في منتصف حزيران/ يونيو المقبل.

وقال الحرس في تقرير نشره موقع ”البصيرة“ المقرب من رئيس مكتبه السياسي، الجنرال يد الله جواني: إن ”تطبيق كلوب هاوس سيعيد نفس التجربة التي عاشتها إيران مع تويتر وفيسبوك في الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت عام 2009“.

وأضاف أن ”مثل تطبيق كلوب هاوس يمكن أن يتسبب بالتحريض على العناصر الأمنية وكسر المحظورات في الحوار المباشر مع الشبكات الأمنية المعارضة للنظام الإيراني“.

وأشار إلى أنه ”يمكن من الاتصال بالمجموعات المعادية للثورة والمنافقين (مجاهدي خلق)، وقيادة وتوجيه المراكز المتمردة في السياق المشفر الآمن لـ Clubhouse، وقيادة وممارسة الإجراءات المضادة للأمن والمحرمات الأخلاقية“.

وحذر التقرير النخب الإيرانية من استخدام تلك التطبيقات، الذي قال إنها ”تعرض مستخدميها إلى سرقة معلوماتهم وتسريبها على نطاق واسع في المحادثات الصوتية“.

وزعم وجود أكثر من ألف قناة عبر تطبيق ”تيلغرام“ وآلاف حسابات على ”تويتر“ و“انستغرام“، ومئات المواقع الإخبارية مرتبطة في الغالب بما أسماه ”تيار تشويه“ تعمل ضمن تطبيق ”كلوب هاوس“.

وكان وزير الخارجية أول من استخدم هذا التطبيق من بين المسؤولين الإيرانيين، وقال التقرير: ”قبل أيام قليلة، انعكس الوجود الافتراضي لمحمد جواد ظريف في إحدى غرف هذه الشبكة الاجتماعية والرد على أسئلة الصحفيين على نطاق واسع، وأظهر قوة هذه الشبكة الافتراضية“.

وأضاف: ”شارك في المحادثة الصوتية 8 آلاف مشترك، بينهم صحفيون وناشطون داخل وخارج إيران، وهو الرقم الأعلى الذي يتيحه التطبيق“.

كما استخدم التطبيق وزير الاتصالات محمد جواد آذري جهرمي، والمتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده.

وسأل بعض الصحفيين عبر تطبيق ”كلوب هاوس“ وزير الاتصالات، فيما إذا كانت هناك نية لدى السلطة لحجبه، قال: ”لا أعتقد أن هناك خطة لحجبه، ولم يتم اقتراح مثل هذا الشيء حتى الآن“.

وأضاف جهرمي، ردا على ما إذا كانت السلطات تقوم بتسجيل المحادثات الصوتية عبر هذا التطبيق، أنه ”يمكن لأي شخص في هذا النادي أن يسجل محادثات المجموعات، أي المناقشة مجانية ومفتوحة، لأن المحادثات تجري في بيئة عامة“.

وتابع: ”من الطبيعي أن يلتزم الجميع بالآداب في أي جو؛ لأنه تجمع عام وعليهم احترام بعضهم البعض، والمشاركة في هذا التطبيق (كلوب هاوس) يشبه الاجتماع شخصيًا“.

وكانت إيران أقدمت عقب قمع الاحتجاجات العام 2009 على حجب مواقع ”تويتر“ و“فيسبوك“ و“يوتيوب“.

وفي نيسان/ أبريل 2018، أقدمت على حجب تطبيق ”تلغرام“ وهو التطبيق الأكثر شهرة في إيران؛ بسبب استخدامه من قبل المحتجين الذين خرجوا بمظاهرات ضد النظام جراء سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.