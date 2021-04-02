إسرائيل.. حزب "الصهيونية المتدينة" يرفض الانضمام لأي حكومة مدعومة من منصور عباس

أعلن حزب ”الصهيونية المتدينة“ الإسرائيلي، يوم الجمعة، أنه يرفض الانضمام لأي حكومة مدعومة من القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس.

وقال رئيس الحزب، النائب بتسالئيل سموتريتش: ”لن نكون شركاء في حكومة تعتمد على القائمة الموحدة وداعمي الإرهاب حتى لو امتنعنا عن التصويت“، وفقا لهيئة البث العبرية ”مكان“ .

إلى ذلك، طالب كبير حاخامات الحزب، حييم دروكمان، من حزبي ”يمينا“، و ”أمل جديد“، الانضمام إلى حكومة يمينية.

وقال دروكمان: إن ”نتائج الانتخابات أثبتت أن الشعب الإسرائيلي اختار اليمين وطالب بتعزيز الاستيطان“.

يأتي ذلك، بعد أن أصبحت ”القائمة العربية الموحدة“ برئاسة منصور عباس“ بيضة القبان“ بين اليمين واليسار الإسرائيلي، اللذين يبذلان مساعي كبيرة لاستقطاب القائمة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.