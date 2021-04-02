"تشكيل الحكومة الإسرائيلية".. نتنياهو وبينت يفشلان في التوصل إلى اتفاق

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، إن زعيم حزب الليكود، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب ”يامينا“ نفتالي بينيت، عقدا اجتماعًا بهدف مناقشة تشكيل الحكومة الإسرائيلية، لكنه لم يسفر عن أي اتفاق.

ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلي ”مكان“، فقد استمر الاجتماع لمدة 3 ساعات بينهما، دون الخروج بقرارات عملية تساهم بتجاوز المعضلة السياسية في إسرائيل من خلال تشكيل الحكومة.

وأكد المسؤولان خلال اجتماعهما على أهمية إقامة حكومة مستقرة قادرة على أداء مهامها في القريب العاجل إلى جانب مناقشة الإمكانيات لتحقيق ذلك في ظل المشهد السياسي المعقد.

وبحسب الهيئة، فإن“الجانبين اتفقا على الاستمرار في الاتصالات لاحقًا، بهدف التوصل إلى نقاط التقاء يمكن أن تؤدي إلى تجاوز هذه الأزمة“.

وتشهد إسرائيل ظروفًا سياسية غير مستقرة، بعد انتخابات الكنيست الأخيرة، في ظل محاولات من المعسكر اليميني واليساري لتجاوز الأزمة، فيما تشكل القائمة العربية الموحدة ”بيضة القبان“ في تشكيل الحكومة.