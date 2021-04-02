وكالة: من المرجح إفراج إيران عن الناقلة الكورية الجنوبية المحتجزة الأسبوع المقبل

قال مصدر دبلوماسي كوري جنوبي، الجمعة، إن من المرجح أن تفرج إيران عن الناقلة الكورية وقبطانها الأسبوع المقبل والتي جرى احتجازها في مياه الخليج العربي في يناير/كانون الثاني الماضي، وفقا لتقرير وكالة أنباء ”جوان“ الحكومية الإيرانية.

ونقل التقرير عن وكالة أنباء ”يونهاب“ الكورية أن مصدرا دبلوماسيا في الحكومة الكورية الجنوبية، قال للوكالة ”إن إيران قد تفرج عن ناقلة النفط الكورية الجنوبية المحتجزة وقبطانها الأسبوع المقبل“.

وأشار المصدر، الذي لم يكشف عن هويته، إلى إحراز تقدم جيد في المفاوضات بشأن الناقلة الكورية الجنوبية التي تم الاستيلاء عليها وأنه من المحتمل أن يتم الإفراج عن الناقلة هانكوك شيمي الأسبوع المقبل.

وكانت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري أعلنت في الرابع من يناير/كانون الثاني الماضي، احتجاز ناقلة نفط تملكها كوريا الجنوبية بذريعة تلوث البيئة في مياه الخليج العربي.

وكانت الناقلة في طريقها من ميناء الجبيل السعودي إلى مومباي بالهند، حيث تم احتجازها في الخليج العربي وكانت تحمل 7200 طن من الإيثانول، وعلى متنها أفراد الطاقم الذين يحملون جنسيات من كوريا الجنوبية وإندونيسيا وفيتنام وميانمار.

وقالت الحكومة الإيرانية إنه لا يمكن الإفراج عن الناقلة الكورية الجنوبية إلا بقرار من السلطات القضائية بسبب وجود شكوى مرفوعة ضدها بسبب ”تلوث البيئة“.

فيما أشارت تقارير إلى أن طهران طالبت كوريا الجنوبية بالإفراج عن حوالي 7 مليارات دولار من الأصول المجمدة بسبب العقوبات الأمريكية مقابل إخلاء سبيل الناقلة.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في مطلع فبراير/شباط الماضي، إنه سمح للطاقم بمغادرة البلاد لأسباب ”إنسانية“، لكن القرار لا يشمل السفينة أو قبطانها.