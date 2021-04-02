اليونان تتهم خفر السواحل التركي بـ"استفزازات" في بحر إيجه

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

اتهمت وزارة الهجرة اليونانية اليوم الجمعة تركيا بمحاولة التسبب بـ“تصعيد“ في بحر إيجه من خلال القيام ”بمناورات خطيرة“، وعبر تشجيع مهاجرين على التوجه إلى اليونان، بوابة العبور الرئيسة إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت الوزارة في بيان: ”هذا الصباح، أبلغ خفر السواحل اليوناني عن عدة حوادث رافق فيها خفر السواحل والبحرية التركية قوارب هشة للمهاجرين إلى الحدود الأوروبية، في محاولة للتسبب بتصعيد مع اليونان“.

قارب تركي يقترب بشكل خطير من قطع بحرية يونانية #اليونان اتهمت خفر السواحل التركي بـ"استفزازات" في بحر إيجه للتغطية على قوارب مهاجرين غير شرعيين #إرم_نيوز #تركيا pic.twitter.com/scDGB4fHhc — إرم نيوز (@EremNews) April 2, 2021

وكان خفر السواحل اليوناني قد أعلن سابقًا أن إحدى دورياته البحرية بالقرب من جزيرة ليسبوس تعرضت ”لمضايقات“ من قبل زورق تركي كان يقوم ”بمناورات خطيرة“.

ونشروا مقطع فيديو يظهر بحسب قولهم قاربًا لخفر السواحل التركي يقترب بشكل خطير من القارب اليوناني إلى حد جعله يهتز.

وبحسب خفر السواحل، فإن قوارب الدورية التركية حاولت مرتين مساعدة زوارق مهاجرين على الدخول في المياه الإقليمية اليونانية.

وخلال أحد هذين الحادثين، حاولت دوريتان تركيتان ”دفع“ زورق مهاجرين إلى المياه الإقليمية اليونانية.

وتريد أثينا أن تراقب أنقرة طرق الهجرة بشكل أفضل، وأن تستعيد إلى أراضيها من الجزر اليونانية 1450 شخصًا رفضت طلبات اللجوء التي قدموها.

وخلال زيارة إلى جزيرة ليسبوس هذا الأسبوع، دعت المفوضة الأوروبية إيلفا جوهانسون ”تركيا إلى إعادة قبول المهاجرين (الذين يعادون من اليونان) بشكل عاجل“.

وستزور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال تركيا الأسبوع المقبل للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبحث ملف الهجرة وقضايا إقليمية أخرى.