"وول ستريت جورنال": واشنطن ستحضر اجتماع فيينا بشأن النووي مع إيران.. والأخيرة تُعلّق

قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستحضر اجتماع فيينا، الذي سيعقد الثلاثاء المقبل بشأن الملف النووي الإيراني، مشيرة إلى أنها ”لن تكون هناك مفاوضات مباشرة للولايات المتحدة مع إيران“.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن دبلوماسيين غربيين بارزين قولهم: ”إن المفاوضات لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 ستجرى بين جميع الأطراف في فيينا الأسبوع المقبل، في أول جهد جاد لإنقاذ الاتفاق منذ تولى الرئيس بايدن منصبه في يناير (كانون الثاني)“.

وكتب مراسل الصحيفة في بروكسل ”لورانس نورمان“، سلسلة تغريدات على موقع ”تويتر“: جاء في واحدة منها أن ”جميع الأطراف ستجتمع الأسبوع المقبل في فيينا لمناقشة إحياء الاتفاق النووي بما في ذلك الولايات المتحدة“.

وأضاف بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية أن ”في الوقت الحالي على الأقل، لن تكون هناك محادثات مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، والخطة هي أن يتفاوض الخبراء في الأسابيع المقبلة“.

Prepare for #IranDeal news. All sides will gather in Vienna next week for talks on restoring the nuclear deal, including the U.S. However, for now at least, there will be no direct talks between Iran and US. Plan is for experts to take talks forward in coming weeks. — laurence norman (@laurnorman) April 2, 2021

وأشار المراسل في تغريدة أخرى إلى أن هدف المحادثة هو الوصول إلى اتفاقيتين، الأولى هي تحديد الخطوات التي ستتخذها الولايات المتحدة للعودة إلى التزاماتها وقد حان الوقت لها، والثانية هي التفاوض مع إيران بشأن الخطوات التي ستتخذها للعودة إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي“.

وأوضح المراسل أن ”البعض يأمل أنه بمرور الوقت ستتمكن الولايات المتحدة وإيران من التحدث مباشرة. لكن في الوقت الحالي، لن يفعلوا ذلك“.

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 في مايو 2018، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يريد أن تعود الولايات المتحدة إلى الاتفاق، في حال قررت طهران وقف انتهاكها الاتفاق النووي.

Aim is to reach 2 agreements. One laying out steps the U.S. will take to return to compliance and when. Second negotiating with Iran what steps it will take to return into compliance with the nuclear deal. Some hope over time, U.S.-Iran can discuss directly. But for now won't-2- — laurence norman (@laurnorman) April 2, 2021

في حين قال نائب وزير الخارجية الإيراني، كبير المفاوضين في الملف النووي، عباس عراقجي، عقب انتهاء المفاوضات الافتراضية مع مجموعة 4+1 بشأن النووي: ”لا حاجة لأي مفاوضات أخرى مع أمريكا بشأن العودة للاتفاق النووي“.

وأوضح بحسب وكالة أنباء ”إيسنا“ الإيرانية، إن ”إيران ستوقف خطوات تقليص التزاماتنا النووية متى ما ألغت واشنطن العقوبات، وليست هناك أي حاجة لإجراء مفاوضات في سبيل عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي“.

وأضاف عراقجي، بحسب ما جاء في وكالة رويترز، أنها ”كما خرجت منه بشكل أحادي يمكن أن تعود إليه، والمشاركون في المحادثات النووية قرروا اليوم إجراء اجتماع آخر في فيينا يوم الثلاثاء المقبل“.

الاتحاد الأوروبي

في غضون ذلك، قال الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إنه سيعقد اجتماعات مع جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني ومع الولايات المتحدة في فيينا الثلاثاء المقبل.

وقال التكتل، الذي ينسق المحادثات بشأن الاتفاق النووي: ”اتفق المشاركون على استئناف هذه الدورة للجنة المشتركة في فيينا الأسبوع المقبل، من أجل التحديد الواضح لرفع العقوبات وتنفيذ الإجراءات النووية، بما في ذلك من خلال عقد اجتماعات مجموعات الخبراء ذات الصلة“.

وفي هذا السياق، سيكثف المنسق اتصالات منفصلة في فيينا مع جميع المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة والولايات المتحدة.