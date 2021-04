"وول ستريت جورنال": واشنطن ستحضر اجتماع فيينا بشأن النووي مع إيران.. والأخيرة تُعلّق

قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستحضر اجتماع فيينا، الذي سيعقد الثلاثاء المقبل بشأن الملف النووي الإيراني، مشيرة إلى أنها ”لن تكون هناك مفاوضات مباشرة للولايات المتحدة مع إيران“.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن دبلوماسيين غربيين بارزين قولهم: ”إن المفاوضات لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 ستجرى بين جميع الأطراف في فيينا الأسبوع المقبل، في أول جهد جاد لإنقاذ الاتفاق منذ تولى الرئيس بايدن منصبه في يناير (كانون الثاني)“.

وكتب مراسل الصحيفة في بروكسل ”لورانس نورمان“، سلسلة تغريدات على موقع ”تويتر“: جاء في واحدة منها أن ”جميع الأطراف ستجتمع الأسبوع المقبل في فيينا لمناقشة إحياء الاتفاق النووي بما في ذلك الولايات المتحدة“.

وأضاف بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية أن ”في الوقت الحالي على الأقل، لن تكون هناك محادثات مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، والخطة هي أن يتفاوض الخبراء في الأسابيع المقبلة“.

وأشار المراسل في تغريدة أخرى إلى أن هدف المحادثة هو الوصول إلى اتفاقيتين، الأولى هي تحديد الخطوات التي ستتخذها الولايات المتحدة للعودة إلى التزاماتها وقد حان الوقت لها، والثانية هي التفاوض مع إيران بشأن الخطوات التي ستتخذها للعودة إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي“.

وأوضح المراسل أن ”البعض يأمل أنه بمرور الوقت ستتمكن الولايات المتحدة وإيران من التحدث مباشرة. لكن في الوقت الحالي، لن يفعلوا ذلك“.

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 في مايو 2018، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يريد أن تعود الولايات المتحدة إلى الاتفاق، في حال قررت طهران وقف انتهاكها الاتفاق النووي.

