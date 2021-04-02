إيران تتفق مع الدول الغربية على مفاوضات نووية في فيينا الثلاثاء المقبل‎

قالت صحيفة ”اعتماد“ الإيرانية، يوم الجمعة، إن المفاوضات الافتراضية بين إيران ومجموعة 4+1 التي تتعلق بالاتفاق النووي لبحث احتمال عودة الولايات المتحدة للاتفاق انتهت، وجرى الاتفاق على عقد جولة محادثات حضورية في العاصمة النمساوية فيينا.

وذكرت الصحيفة في قناتها عبر ”تلغرام“، أن المفاوضات بين إيران والدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) بالإضافة إلى روسيا والصين، ستعقد الثلاثاء المقبل في فيينا“، مشيرة إلى أن المفاوضات الافتراضية التي بدأت صباح اليوم للجنة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي شهدت مناقشات صريحة وجادة.

ولم تذكر الصحيفة مزيدا من التفاصيل.

وكان الاجتماع الافتراضي قد عُقد، صباح اليوم الجمعة، حيث ترأس الوفد الإيراني نائب وزير الخارجية كبير المفاوضين عباس عراقجي، فيما ترأس الاجتماع نائب الأمين العام والمدير السياسي لخدمة العمل الخارجي الأوروبي إنريكي مورا، نيابة عن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

في السياق، قال السفير الروسي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة إن المحادثات بين القوى العالمية وإيران بشأن الاتفاق النووي المتعثر المبرم في 2015 انتهت، مضيفًا أن الانطباع الذي لديه هو أن الأمور تمضي على المسار الصحيح.

وكتب ميخائيل أوليانوف على تويتر: ”انتهى اجتماع اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) عبر الإنترنت. كانت المناقشات شبيهة بمحادثات العمل وستستمر. الانطباع الذي لدينا هو أننا على المسار الصحيح لكن الطريق لن يكون سهلا وسيحتاج جهودا مكثفة. الأطراف المعنية تبدو مستعدة لذلك“.

وقال الاتحاد الأوروبي عشية الاجتماع، إن ”المشاركين في الاجتماع سيناقشون العودة المحتملة للولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، والتأكد من التنفيذ الكامل والفعال لهذا الاتفاق من قبل جميع الأعضاء“.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أبدت استعدادها للعودة إلى الاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة الرئيس دونالد ترامب عام 2018، شريطة أن تعمل طهران على الوفاء بالتزاماتها ووقف انتهاكها للاتفاق النووي.

وكانت الخارجية الفرنسية قالت، أمس، إن ”أفعال إيران تجاه الاتفاق النووي مقلقة جدا، فهي ما زالت تواصل انتهاكاتها وتحدّ من عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية“.

وذكرت مصادر دبلوماسية غربية أن مسؤولين إيرانيين وأوروبيين اجتمعوا، الإثنين الماضي، في مدينة فرانكفورت الألمانية، وبحثوا سبل إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقالت المصادر، إن ”الجانب الإيراني قدّم رؤى جديدة وبناءة من أجل إنقاذ الاتفاق قبل انتهاء فترة الـ 3 أشهر التي منحتها إيران لرفع العقوبات الأمريكية عنها لتعود إلى التزاماتها النووية“.