صحف عالمية: بايدن يواجه 3 سيناريوهات في معضلة أفغانستان.. وسوريا بين "مطرقة" الأسد و"سندان" بوتين‎

تناولت صحف عالمية صادرة، صباح اليوم الجمعة، العديد من الملفات ذات الاهتمام، والتي كان أبرزها الأزمة التي يواجهها الرئيس الأمريكي جو بايدن فيما يتعلق بقرار سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول الأول من مايو/آيار المقبل، وكذلك المسار الغامض لمستقبل سوريا بعد مرور 10 أعوام على اندلاع الحرب الأهلية، وقرار أوبك بزيادة إنتاج النفط.

أزمة بايدن في أفغانستان

قالت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية: إن الرئيس بايدن يواجه معضلة في أفغانستان، مع اقتراب الأول من مايو، وهو الموعد المحدد لسحب القوات الأمريكية، وفقًا للاتفاق الذي تم بين إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وحركة طالبان.

وأضافت بقولها: ”هل تصل أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة إلى نهايتها أخيرًا؟، هذا هو السؤال الذي يواجهه بايدن قبل الموعد النهائي لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان يوم 1 مايو /ايار، بعد انتشارها هناك عقب فترة قصيرة من وقوع هجمات 11 سبتمبر 2001“.

ومضت تقول: ”يشير تاريخ بايدن إلى أنه يفضل بشكل شخصي الانسحاب السريع. عندما كان نائبًا للرئيس، طالب بوجود أقل للولايات المتحدة في أفغانستان مقارنة بما كان يريده مستشارون عسكريون للرئيس الأسبق باراك أوباما. إلا أنه خسر في النهاية“.

وتابعت بقولها: ”الآن بايدن في موقع اتخاذ القرار، ويبدو أن موقفه تغير. وقال إن إعادة 3500 جندي أمريكي إلى الوطن بحلول الأول من مايو، وهو التوقيت الذي ورثه من ترامب، سيكون صعبا من الناحية اللوجستية“.

ورأت الصحيفة أن الانسحاب الأمريكي السريع سيكون له عواقب على أفغانستان؛ حيث يخشى بعض الأفغان والمسؤولين الأمريكيين من قيام طالبان بانقلاب عسكري.

واستطردت بقولها: ”ربما تعكس شكوك بايدن المخاوف السياسية الداخلية. ففي الوقت الذي لا يزال فيه الصراع يشكّل الحياة في أفغانستان، فإنه تلاشى كثيرا بالنسبة للرأي العام الأمريكي. إلا أن هذا يمكن أن يتغير بين عشية وضحاها إذا سقطت كابول في أيدي طالبان“.

وأشارت ”نيويورك تايمز“ إلى الخيار الثاني أمام بايدن، والذي يتمثل في تأجيل الانسحاب الأمريكي لعدة أشهر، لدعم المباحثات السياسية بين طالبان والحكومة الديمقراطية الأفغانية، ويبدو أن الرئيس الأمريكي يميل نحو هذا الاقتراح، الذي يمكن أن يجنّب البلاد الفوضى المتوقعة حال الانسحاب الأمريكي السريع، إلا أنه في الوقت نفسه يعني تأجيل العنف، في حالة فشل المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وطالبان في الوصول إلى اتفاق لتقاسم السلطة.

وختمت تقريرها بقولها: ”هناك خيار ثالث أمام بايدن، يتمثل في ضرورة بقاء جزء من القوات الأمريكية في أفغانستان؛ لدعم الجيش الأفغاني الذي لا يزال ضعيفًا“.

مصير سوريا

قالت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية: إن الحرب الأهلية السورية يمكن فقط أن تنتهي بتقسيم الدولة، التي تواجه حاليًا خطتين، تتمثل الأولى في رغبة الرئيس بشار الأسد في الاستمرار بالسلطة، وخطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي لا تتمسك كثيرا بوجود الأسد.

وأضافت بقولها في تحليل إخباري نشرته على موقعها الإليكتروني: ”مستعيناً بصفحة واحدة من ”فرانشيسكو فرانكو“، الذي انتصر في الحرب الأهلية الإسبانية، باستخدام قوات جوية أجنبية ضد المدن التابعة له، فإن الأسد يخطط الآن لمحاكاة التحرك السياسي لفرانكو، أولاً من خلال استعادة الأراضي التي فقدها، ثم دعم حكمه الاستبدادي“.

ومضت تقول: ”يعني ذلك إعادة سوريا إلى مرحلة ما قبل الحرب، حيث كانت الأقلية العلوية، التي تمثل أقل من 15% من السكان تسيطر على الغالبية السنية التي تمثل 60%، ويمكن أن ترتفع تلك النسبة إلى 70% في حالة ضم الأكراد غير العرب إلى السُنّة“.

وتابعت بقولها: ”وفي الوقت نفسه فإن الأسد يستخدم أزمة اللاجئين في تقليص عدد السُنّة وجعلهم أقلية. ولذلك فقد أصدر قانونا يقضي بطرد السوريين الذين تسبب في تشريدهم، بالإضافة إلى أنه سمح لإيران بنقل الشيعة الأجانب إلى المنازل التي هجرها السُنّة نتيجة غاراته عليهم“.

وأردفت قائلة: ”تبدو خطة بوتين أكثر منطقية، حيث اقترح نقل بعض السلطات من الرئاسة إلى المجلس التشريعي، وإنشاء اتحاد فيدرالي، ما يؤدي إلى إضفاء الشرعية على المعارضة، ومنح بعض الحقوق للأقليات“.

أوبك تستجيب للضغوط

قالت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية: إن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وافقت على زيادة تدريجية في إنتاج النفط بداية من مايو المقبل، رغم تحذيرات السعودية بأن التعافي يحتاج وقتا أطول كي يكتمل، وبعد ضغط من الولايات المتحدة من أجل أسعار معقولة للطاقة.

وأضافت، في تقرير نشرته على موقعها الإليكتروني: ”قررت أوبك زيادة إنتاج النفط بشكل تدريجي بداية من مايو، مع تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية على المنظمة، كي تنتج المزيد من براميل النفط، والحفاظ على المستويات التي يمكن تحملها للأسعار“.

ومضت تقول: ”القرار الذي اتخذته المنظمة المكونة من 24 دولة جاء رغم تحذير وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان لأوبك وحلفاء مثل روسيا، بأن التعافي النفطي الكامل لا يزال بعيد المنال، مع استمرار التداعيات الفوضوية لجائحة ”كورونا“ حول العالم“.

وتابعت: ”ساعد التفاؤل إزاء تأثير حملات التطعيم ضد فيروس ”كورونا“ على الاقتصاد العالمي أسعار النفط على التعافي نحو 70 دولارا للبرميل. تراجع سعر خام برنت إلى 64 دولارا للبرميل في الوقت الذي فرضت فيه بعض الحكومات الأوروبية قيودا وعمليات إغلاق جديدة، للحد من انتشار الفيروس، بينما لا تزال السلالات الجديدة تؤدي إلى شكوك واسعة“.

من جانبها، قالت ”آن لويز هيتل“، الاستشارية في ”وود ماكنزي“: ”هذا القرار يدعم أسعار النفط، ولكن يجب أيضا أن نتجنب الارتفاع الحاد في الأسعار، في ظل زيادة الطلب على النفط“.