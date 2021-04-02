تقرير: قمة كينشاسا "فرصة أخيرة" لنزع فتيل التوتر بين مصر وإثيوبيا

رأى تقرير نشرته مجلة ”جون أفريك“، يوم الخميس، أن القمة المقبلة في كينشاسا لبحث أزمة سد النهضة قد تكون ”الفرصة الأخيرة“ لتجاوز حالة التوتر بين مصر وإثيوبيا، بعد وصول البلدين إلى نقطة اللاعودة، لا سيما مع فشل الوساطة الأمريكية.

وقال التقرير: ”بعد عشر سنوات من المواعيد المهدورة وإعادة إطلاق المفاوضات ثم تأجيلها والزيارات الرسمية التي تلتها تهديدات مبطنة، تبدو مصر وإثيوبيا أبعد عن التوصل إلى اتفاق، ما يجعل لقاء كينشاسا تحت رعاية رئيس الاتحاد الأفريقي فيليكس تشيسكيدي، لقاء الفرصة الأخيرة“.

وحذر التقرير من أن ”التصعيد العسكري بين اثنتين من أكثر دول القارة سكانا، سيكون له انعكاسات سلبية“.

وأضاف: ”من جهة هناك 110 ملايين إثيوبي يأملون في توليد ما يكفي من الكهرباء لتطوير صناعتهم المحلية وتصدير الطاقة، وفي الجهة الأخرى هناك 100 مليون مصري يعتمد إنتاجهم الزراعي وبالتالي أمنهم الغذائي، على مياه النيل بنسبة 90%.. هذا أصل الخلاف“.

وتابع التقرير أنه ”على الرغم من التهديدات بقصف موقع البناء التي لوح بها المسؤولون المصريون ونقلها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في أكتوبر الماضي، لم تتخل أديس أبابا عما تعتبره الآن رمزا وطنيا“، بحسب التقرير.

وأشار إلى أن ”المفاوضات بين الدول الثلاث المعنية (مصر والسودان وإثيوبيا) أخذت مؤخرا منعطفا تقنيا من شأنه أن يطمئن إلى نتائجها، وبحسب المختصين فإن السد نفسه بمجرد ملئه لن يشكل تهديدا كبيرا لتدفق النيل إلى مصر، لكن تتعلق نقطة الصراع بشكل أساسي بمسألة معدل ملء السد الذي تأمل إثيوبيا في إكماله في أقل من سبع سنوات، وهي سرعة تجعل القاهرة تخشى حدوث انخفاض حاد في تدفق النهر على المدى القصير“.

ونوه التقرير إلى أن ”الوساطة التي قادتها إدارة ترامب كانت على وشك النجاح في فبراير 2020، لكن انتهى الأمر بأديس أبابا بإغلاق باب المحادثات قبل البدء في ملء السد في يوليو، وكانت النتيجة أن أعلنت الولايات المتحدة، في سبتمبر، تعليق جزء من مساعدتها المالية السنوية لإثيوبيا، حيث تشهد البلاد أيضا فترة من التوتر القومي قد لا يفضي إلى التهدئة بعد إطلاق حرب في إقليم تيغراي، في نوفمبر الماضي“.

وبحسب التقرير، ”لا توجد مؤشرات على عودة العملاقين الأفريقيين إلى طاولة المفاوضات اليوم، وندد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 6 مارس، خلال زيارة للخرطوم بسياسة فرض الأمر الواقع وبسط السيطرة على النيل الأزرق، عبر إجراءات أحادية الجانب دون مراعاة لمصالح السودان ومصر“.

وتحاول القاهرة الآن إحياء مبادرة حوض النيل التي تجمع الدول المطلة على النهر، بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي ترأس الاتحاد الأفريقي منذ فبراير. وخلال مكالمة هاتفية استمرت ساعة في 11 مارس، أطلع الرئيس السيسي نظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي على الموقف المصري.

وبحسب التقرير، فإن ”الحديث بلا شك يجري حول مبادرة وساطة من الرئيس الكونغولي الذي سيستضيف الجولة الأولى من الحوار بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا في كينشاسا، بين 3 و 5 أبريل“.