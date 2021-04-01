توصية إسرائيلية بعدم السماح بإجراء الانتخابات في القدس (فيديو)

أوصى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية كميل أبو ركن، بعدم السماح للسلطة الفلسطينية بإجراء الانتخابات في القدس، مؤكدا أن إسرائيل ستقطع علاقاتها مع السلطة الفلسطينية حال فازت حماس بالانتخابات التشريعية المقبلة.

وقال أبو ركن، لهيئة البث الإسرائيلية ”كان“، إن ذهاب السلطة الفلسطينية للانتخابات التشريعية خطأ كبير، وإن هناك احتمالا كبيرا بأن حماس ستفوز، مضيفا: ”إذا فازت حماس في الانتخابات التشريعية ستوقف إسرائيل العلاقات مع السلطة الفلسطينية بما في ذلك التنسيق الأمني“.

خاص : المنسق الاسرائيلي اللواء كميل ابو ركن لقناة كان: الذهاب للانتخابات التشريعية بالسلطة خطا كبير – هناك احتمال كبير جدا انه حماس ستفوز نصيحتي للمستوى السياسي ستكون بعدم السماح باجراءها بالقدس اذا فازت حماس بالانتخابات – سنوقف العلاقات مع السلطة بما في ذلك التنسيق الامني pic.twitter.com/DTy7CuQYva — Gal Berger גל ברגר (@galberger) April 1, 2021

وفي وقت سابق، قالت القناة 12 العبرية، إن تفكك حركة فتح في الضفة الغربية تسبب حالة صداع مقلقة للأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وتطرقت القناة في تقرير للمختص بالشأن العربي إيهود إيعاري، للأحداث الأخيرة، التي شهدتها مناطق الضفة الغربية الليلة الماضية، والاحتجاجات التي خرجت في بعض مناطقها بعد الإعلان عن قائمتها الانتخابية ورفض 11 منطقة تنظيمية بالضفة وانسحاب العديد من المرشحين على قائمة الحركة.

وقال إيعاري، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بات يدرك تداعيات الخطأ الذي ارتكبه حينما أصدر المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات، متابعا: ”لم يستمع للتحذيرات المتكررة ومطالبة رئيس جهاز الشاباك نداف أرغمان بالتراجع عنها وعدم السماح لحماس المشاركة فيها“.

وبحسب يعاري، فإن حركة فتح، التي تأسست قبل عشرات السنين، والتي مثلت العمود الفقري لمنظمة التحرير تمر في مرحلة تفكك متقدمة بسبب انتشار الفساد لسنوات طويلة وتراكم الفشل السياسي والاقتصادي، مشيرا إلى أن الحركة لن تتمكن من الفوز في الانتخابات القادمة ولن تعود لسابق عهدها وستفقد إسرائيل شريكها للسلام.

ودعا المسؤول الإسرائيلي، الرئيس عباس للبحث عن مخرج آمن وفرصة لتأجيلها، مشيرًا إلى أن عباس يتمنى أن تساعده إسرائيل وتعلن عن رفضها إجراء الانتخابات في القدس واستغلال هذه الخطوة لإلغائها، كما بين أن حركة حماس تمكنت من عرض قائمة موحدة دون ظهور خلافات أو احتجاجات علنية في صفوف أتباعها.